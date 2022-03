Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

37,95 EUR -7,57% (14.03.2022, 12:47)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

331,80 HKD -9,79% (14.03.2022)



NASDAQ OTC-Aktienkurs Tencent-Aktie:

44,70 USD -5,50% (11.03.2022, 21:56)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie:

NNND



Hongkong-Symbol Tencent-Aktie:

0700.HK



NASDAQ OTC-Symbol Tencent-Aktie:

TCTZF



Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tencent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hongkong-Symbol: 0700.HK, NASDAQ OTC-Symbol: TCTZF) unter die Lupe.Nächster Tiefpunkt beim Kursdesaster rund um China-Aktien! Nach den Abverkäufen am Donnerstag und Freitag im US-Handel würden Alibaba , Tencent, Xiaomi BYD und Co auch zum Wochenauftakt in Hongkong jeweils mehrere Prozent verlieren. Der Hang Seng Tech schließe elf Prozent im Minus. Gegenwehr im Tagesverlauf? Keine.Die Kurse seien immer tiefer gerutscht. Das Ausmaß sei historisch: So schlecht sei es für China-Aktien in Honkong zuletzt während der Finanzkrise 2008 gelaufen. Der Golden Dragon Index, der sich auf chinesische ADRs beziehe, sei bereits vergangene Woche an zwei Tagen hintereinander mehr als 10 Prozent abgestürzt. Das habe es laut Bloomberg nie zuvor in der 22-jährigen Index-Geschichte gegeben.Als Erklärung für den heutigen Rutsch werde gemeldet: Russland solle China um militärische Unterstützung für den Krieg in der Ukraine gebeten haben. Sollte Peking darauf eingehen, könnte das wiederum das Verhältnis zum Westen massiv belasten. China habe inzwischen die Meldung aus den USA dementiert.Das sei aber nur ein Teil der Wahrheit. "Der Aktionär" habe bereits am Freitag darauf hingewiesen, dass mehrere Faktoren die Kurse von China-Aktien belasten würden, darunter die Coronalage in China. Quasi als Sahnehäubchen komme dazu: Laut "Aktionär"-Medienpartner "Wall Street Journal" drohe Tencent eine Rekordstrafe wegen Geldwäsche. WeChat Pay solle unter anderem Transaktionen für illegales Glücksspiel ermöglicht haben.Der Handel mit Anteilen chinesischer Unternehmen ist mit erheblichen politischen und rechtlichen Unsicherheiten verbunden. Für Anleger besteht ein erhöhtes Totalverlustrisiko.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Alibaba, BAIDU, JD.com.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link