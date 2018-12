Kursziel

Kurzprofil Tencent Holdings Ltd.:



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (13.12.2018/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 513,00 oder 370,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. hat am 14. November die Zahlen zum 3. Quartal 2018 präsentiert.Laut der Aktienanalyse des Investmenthauses CLSA vom 16. November 2018 sind die Quartalszahlen von Tencent Holdings Ltd. so schwach wie erwartet ausgefallen. Die Erlöse hätten zwar die Prognose leicht übertroffen. Dafür sei aber das adjustierte EBIT im Jahresvergleich nur um 4,4% gewachsen. Schuld daran seien niedrigere PC-Gaming-Umsätze gewesen, die an sich hohe Gewinnmargen abwerfen würden. Die Segmente Werbung, Bezahlung und Cloud seien dagegen stark gewachsen. Das Wachstum im Gaming-Segment werde sich wieder normalisieren sobald von behördlicher Seite her die Zulassungsverfahren wieder ihren gewohnten Gang nehmen würden. Angesichts der jüngsten Restrukturierung plant Tencent in 2019 ein stärkeres Werbe- und Cloud-Geschäft, so die Analysten von CLSA weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Macquarie Research: Analystin Wendy Huang hält in einer Aktienanalyse vom 27. November am Kursziel für die Tencent-Aktie von 513,00 HKD fest. Der Titel wird unverändert mit "outperform" bewertet. Die Analysten von Macquarie Research würden auf die Teilnahme an mehreren Roadshows mit Tencent Holdings Ltd. in Hong Kong und Australien hinweisen. Das Management habe davon gesprochen, dass das Werbe- und Cloud-Geschäft ein strukturelles Wachstumsmomentum entfalten dürften.Die niedrigste Kursprognose stammt dagegen von Morgan Stanley. In ihrer Tencent-Aktienanalyse vom 7. Dezember bestätigt Analystin Grace Chen das "overweight"-Rating sowie das Kursziel von 370,00 HKD. Die Bewertung von Tencent Holdings Ltd. sei deutlich niedriger als in der Vergangenheit. Grace Chen schätze das Umsatzwachstum in 2018 auf 8%. Aufgrund einer Störung beim Zulassungsprozess für neue Spiele werde das Plus klar niedriger ausfallen als Vorjahr (+38%). Im ersten Halbjahr 2010 dürfte die Behörden die Genehmigungsverfahren wieder voll umfänglich aufnehmen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick: