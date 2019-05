Kursziel

K+S-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 457,00 Buy HSBC Binnie Wong 13.05.2019 427,00 Buy Instinet Jialong Shi 10.05.2019 433,00 Buy Goldman Sachs Piyush Mubayi 09.05.2019 428,00 Outperform Credit Suisse Thomas Chong 08.05.2019 470,00 Overweight J.P. Morgan Alex Yao 06.05.2019 435,00 Outperform Daiwa Capital Markets John Choi 03.05.2019 453,00 Buy Citigroup Alicia Yap 15.04.2019 408,00 Overweight Morgan Stanley Grace Chen 15.04.2019 466,00 Buy DBS Vickers Securities Tsz Wang Tam 03.04.2019 424,00 Buy Merill Lynch Eddie Leung 22.03.2019 400,00 Buy Benchmark Company Fawne Jiang 22.03.2019



Börsenplätze Tencent-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,30 EUR -4,23% (13.05.2019, 20:28)



Frankfurt-Aktienkurs Tencent-Aktie:

41,175 EUR -3,70% (13.05.2019, 19:58)



Hongkong-Aktienkurs Tencent-Aktie:

382,00 HKD +1,70% (10.05.2019)



ISIN Tencent-Aktie:

KYG875721634



WKN Tencent-Aktie:

A1138D



Ticker-Symbol Tencent-Aktie Deutschland:

NNND



Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen. (14.05.2019/ac/a/a)







Shenzhen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des chinesischen Internetunternehmens Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 470,00 oder 400,00 HKD (Hongkong-Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Tencent-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Tencent Holdings Ltd. wird am 15. Mai die Zahlen zum 1. Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Tencent-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von J.P. Morgan mit 470 KHD das höchste Kursziel genannt. Sie halten in ihrer Aktienanalyse vom 6. Mai am "overweight"-Rating für den Titel fest. Die Analysten würden damit rechnen, dass Tencent Holdings Ltd. einen schwachen Q1-Bericht vorlegen werde. Der Ausblick für mobile Spiele dürfte sich aber gegenüber dem Jahresanfang spürbar verbessern.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Tencent stammt dagegen von Morgan Stanley. Die dort zuständige Analystin, Grace Chen, hält am Kursziel von 408,00 HKD fest und bestätigt in ihrer Aktienanalyse vom 15. April das "overweight"-Votum. Tencent Holdings Ltd. sei einer der wesentlichen Profiteure der Wiederaufnahme von Genehmigungsverfahren für aus dem Ausland stammende Spiele. Es sei aber noch unsicher, ob die umfangreichen Investitionen in Überlebenskampfspiele auch in einer Monetarisierung münden würden und wenn ja, wie groß die EPS-Beiträge im Falle einer Lizenzerteilung ausfallen würden.Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Giganten Tencent Holdings Ltd. (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND, Hong Kong: 0700.HK) unter die Lupe.Tencents fundamentale Erholung halte an und könne die Aktie weiter antreiben. Investoren würden weiter beobachten, wie sich "Game for Peace" in China entwickle. Es sei aber nicht alles eitel Sonnenschein, denn Tencent bleibe eine China-Aktie, die im Zuge eines wiederaufflammenden Handelsstreits deutlich korrigieren könne. "Der Aktionär" rät Anlegern dabeizubleiben und die Entwicklungen auf der politischen Bühne auszusitzen, so Benedikt Kaufmann weiter.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Tencent-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Tencent-Aktie auf einen Blick: