SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Temenos-Aktie:

136,40 CHF +3,33% (18.10.2018, 15:56)



ISIN Temenos-Aktie:

CH0012453913



WKN Temenos-Aktie:

676682



Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TE8N



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TEMN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Temenos-Aktie:

TMNSF



Kurzprofil Temenos Group AG:



Temenos (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) ist ein führender Anbieter von Banken-Softwaresystemen. Die umfangreichen Angebotspalette an Softwareprodukten deckt die Bereiche Retail Banking, Corporate und Wholesale Banking, Universal Banking, Private Wealth Management, Islamic Banking, Microfinance, Mobile und Internet Banking, Business Intelligence und AML, Risk & Compliance ab. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen individuelle Schulungen, Management Consulting, Application Management, Vor-Ort Beratungen und Servicedienstleistungen. Temenos bedient mit über 55 internationalen Büros mehr als 1.500 Kunden in über 140 Ländern. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Genf, Schweiz. (18.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Temenos-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Temenos-Aktie (ISIN: CH0012453913, WKN: 676682, Ticker-Symbol: TE8N, SIX Swiss Ex: TEMN, Nasdaq OTC-Symbol: TMNSF) nach Q3-Zahlen weiterhin zu kaufen.Die Q3 18-Ergebnisse würden belegen, dass Temenos in allen geografischen Regionen volle Fahrt aufgenommen habe und das Lizenzwachstum nachhaltig bei über 20% liege. Die Anlagebeurteilung des Analysten basiere auf langfristigem strukturellem Wachstum mit solider Operating Leverage und starker Cash-Generierung. Sowohl der erfolgreiche US-Markteintritt als auch die breit abgestützte Implementierung des Partnermodells würden eine beträchtliche Wertschöpfung bieten und seien nicht im aktuellen Bewertungsniveau eingepreist.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bekräftigt mit Überzeugung sein "buy"-Rating für die Temenos-Aktie. Eine Erhöhung des Kursziels von CHF 151 werde geprüft. (Analyse vom 18.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Frankfurt-Aktienkurs Temenos-Aktie:117,50 EUR +0,94% (18.10.2018, 15:36)