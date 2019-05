Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

7,092 EUR +1,68% (14.05.2019, 12:10)



ISIN Telefónica-Aktie:

ES0178430E18



WKN Telefónica-Aktie:

850775



Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TNE5



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica-Aktie:

TEFOF



Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (14.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des spanischen Telekom-Konzerns Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF).Der Umsatz sei in Q1/2019 wie erwartet um 1,7% (organisch: +3,8%) y/y gesunken, wobei vor allem Währungseffekte (-4,9 Pp bzw. -597 Mio. Euro) in Argentinien und Brasilien erneut belastet hätten. Zudem habe sich die Abwärtsdynamik in Q1 weiter abgeschwächt. Das Konzern-OIBDA sei überraschend deutlich um 10,3% (organisch: +1,0%; Währungseffekte: -4,7 Pp bzw. -180 Mio. Euro) auf 4,26 (Vj.: 3,86; Analystenerwartung: 3,89; Marktkonsens: 3,85) Mrd. Euro geklettert. Die negativen Währungseffekte seien dabei insbesondere von positiven Effekten in Höhe von 414 Mio. Euro aus der erstmaligen Anwendungen des neuen Rechnungslegungsstandards IFRS 16 überkompensiert worden. Den Ausblick für 2019 habe Telefónica bestätigt. Darüber hinaus habe Konzernchef Ángel Vilá im Rahmen der Q1-Zahlenvorlage versichert, dass sich das Geschäft in Spanien im Jahresverlauf weiter verbessern werde.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Telefónica-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 8,20 Euro auf 7,90 Euro reduziert. (Analyse vom 14.05.2019)Börsenplätze Telefónica-Aktie:XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:7,095 EUR +0,78% (14.05.2019, 11:17)