WKN Telefónica Deutschland-Aktie:

A1J5RX



Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

O2D



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Telefónica Deutschland-Aktie:

TELDF



Kurzprofil Telefónica Deutschland Holding AG:



Mit insgesamt 49,4 Millionen Kundenanschlüssen gehört Telefónica Deutschland (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) zu den drei führenden integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit. Allein in der Mobilfunksparte betreut Telefónica Deutschland mehr als 45,2 Millionen Anschlüsse - und ist damit in Deutschland Marktführer.



Ziel von Telefónica Deutschland ist es, das führende digitale Telekommunikationsunternehmen in Deutschland zu werden. Mit der Integration der E-Plus Gruppe treibt das Unternehmen die weitere Digitalisierung seines Geschäftsmodells voran und ermöglicht allen Kunden und Partnern einen einfachen Zugang zur digitalen Welt - ausgerichtet an ihren tatsächlichen Bedürfnissen. Das Unternehmen will seinen Kunden das beste Erlebnis bei Netz, Produkten und Services sowie durch effiziente digitale Strukturen und Prozesse ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.



Die Telefónica Deutschland Holding AG ist seit 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit 2013 im TecDAX gelistet. Unter ihrem Dach agiert die hundertprozentige, operativ tätige Tochtergesellschaft Telefónica Germany GmbH & Co. OHG mit ihrer hundertprozentigen Tochter E-Plus Mobilfunk GmbH. Das Unternehmen ist Teil des spanischen Telekommunikationskonzerns Telefónica S. A. mit Sitz in Madrid - einem der weltweit größten Telekommunikationsanbieter.



Im Mobilfunkbereich stellt Telefónica Deutschland Privat- und Geschäftskunden umfangreiche Post- und Prepaid-Produkte sowie mobile Datendienste auf Basis der GPRS-, UMTS- und LTE-Technologie zur Verfügung. DSL-Festnetztelefonie und Highspeed-Internet gehören ebenso zum Portfolio des integrierten Kommunikationsanbieters. Darüber hinaus ist Telefónica Deutschland ein führender Anbieter von Wholesale-Diensten. Für große, multinationale Geschäftskunden gibt es zudem ein konzernübergreifendes Angebot. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete Telefónica Deutschland einen kombinierten Umsatz 7,5 Milliarden Euro.



Teil des Erfolgskonzepts ist die Mehrmarkenstrategie des Unternehmens: Neben den bekannten Produktmarken O2 und BASE unterhält Telefónica Deutschland zahlreiche Zweit- und Partnermarken. Dazu zählen zum Beispiel AY YILDIZ, Blau, FONIC, netzclub, Ortel Mobile, simyo, AldiTalk oder TCHIBO mobil. Auf diese Weise erreicht das Unternehmen zusätzliche Kundengruppen - und positioniert sich als führender Anbieter von Smartphone-Tarifen und -Produkten.



Als Wegbereiter im Telekommunikationsmarkt treibt Telefónica Deutschland den digitalen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft voran und übernimmt Verantwortung für die fortschreitende Entwicklung. Der Telekommunikationsanbieter setzt sich dafür ein, dass jeder Mensch Zugang zur digitalen Welt erhält und von ihren Möglichkeiten profitiert.



Darüber hinaus engagiert sich Telefónica Deutschland als gesellschaftlich verantwortungsvolles Unternehmen für eine faire, ökologisch vertretbare und vorausschauende Gestaltung des Mobilfunks in Deutschland. (01.08.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Telefónica Deutschland-Aktienanalyse von Bettina Deuscher, Investmentanalystin von der LBBW:Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomanbieters Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9, WKN: A1J5RX, Ticker-Symbol: O2D, Nasdaq OTC-Symbol: TELDF) nach wie vor mit "kaufen" ein.Telefónica Deutschland habe vorläufige Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr berichtet, die insgesamt den Erwartungen der Analysten der LBBW entsprochen hätten. Der Finanzbericht werde am 06.08.2018 veröffentlicht. Wichtige Key Performance Indikatoren hätten sich positiv entwickelt: Die Neuzugänge an Mobilfunkvertragskunden hätten mit +333 Tsd. in Q2 das Vorjahr übertroffen (+197 Tsd.), die Kündigungsquote (Churnrate) habe sich insgesamt stabil entwickelt und sich im Privatkundengeschäft in Q2 leicht verbessert und die hohe Nachfrage nach Highspeed-Mobilfunkdaten habe zu einer hohen Steigerung der LTE-Kundenanschlüsse geführt (+15%). Weiterer Wachstumstreiber sei der dynamisch wachsende Datenverkehr von Unternehmen mit einer hohen zweistelligen Prozentzuwachsrate von 20% in Q2.Der Umsatz sei mit 3,5 Mrd. EUR i.W. regulierungsbedingt leicht schwächer ausgefallen als im Vorjahr (-0,5%), bereinigt habe sich ein leichtes Plus von +0,3% ergeben. Das EBITDA habe um 3% gesteigert werden können, d.h. die EBITDA-Marge habe sich auf 24,5% verbessert, nach 24,0% im Vorjahr. Bedingt durch die Dividendenzahlungen habe sich die Nettofinanzverschuldung erhöht. Die Guidance für 2018 sei bestätigt worden. Das EBITDA solle sich stabil bis leicht positiv gegenüber dem Vorjahr entwickeln.Neben erwarteten Kostensenkungen aus dem Transformationsprogramm Digital4Growth seien die Fortschritte der Netzintegration des ePlus-Mobilfunknetzes betont worden. Diese Arbeiten sollten bis zum Jahresende 2018 abgeschlossen sein. Peergroup basiert würden die Analysten der LBBW aktuell ein unverändertes Kursziel von 4,50 EUR ermitteln.Aufgrund des ausreichenden Kurspotenzials belässt Bettina Deuscher, Investmentanalystin der LBBW, ihr Rating für die Telefónica Deutschland-Aktie bei "kaufen". Für die Aktie spreche ihres Erachtens insbesondere die erwartete Dividendenrendite von mehr als 7%. Das größte Risiko für ihren Investment Case sehen die Analysten der LBBW in einem überraschenden Wiederaufflammen des intensiven (Preis-)Wettbewerbs. (Analyse vom 01.08.2018)Börsenplätze Telefónica Deutschland-Aktie:Xetra-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:3,743 EUR -0,11% (01.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Telefónica Deutschland-Aktie:3,757 EUR +0,03% (01.08.2018, 19:34)ISIN Telefónica Deutschland-Aktie:DE000A1J5RX9