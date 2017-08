Tradegate-Aktienkurs Telefónica-Aktie:

Kurzprofil Telefónica S.A.:



Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF) ist ein Telekommunikationsanbieter, der in den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet, Medien und Verzeichnis-Erstellung tätig ist. Telefónica ist hauptsächlich in spanisch- und portugiesisch sprechenden Ländern vertreten. In Europa gilt Telefónica als führendes Telekommunikationsunternehmen in Spanien und hält zudem Niederlassungen in Irland, Deutschland, Großbritannien, Tschechien und in der Slowakei. (21.08.2017/ac/a/a)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Telefónica-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Telefónica S.A. (ISIN: ES0178430E18, WKN: 850775, Ticker-Symbol: TNE5, Nasdaq OTC-Symbol: TEFOF), senkt aber das Kursziel von 12,50 auf 12 Euro.Der auf den ersten Blick sehr positive Trend relativiere sich mit Blick auf die schwache Umsatzentwicklung in Europa und den v.a. durch positive Währungseffekte getriebenen Anstieg in Südamerika, so der Analzst in einer am Freitag ver;ffentlichten Studie. Insbesondere der Heimatmarkt Spanien bleibe eine Baustelle. Immerhin hätten in allen relevanten Märkten Margenverbesserungen erzielt werden können, was die Strategie, vermehrt qualitativ hochwertige Konvergenzprodukte anzubieten, untermauere.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Telefónica-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 12,50 auf 12 Euro reduziert. (Analyse vom 18.08.2017)XETRA-Aktienkurs Telefónica-Aktie:9,204 EUR +0,17% (21.08.2017, 15:31)