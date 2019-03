XETRA-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

1,768 EUR +1,03% (22.03.2019, 15:57)



Tradegate-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

1,756 EUR +0,23% (22.03.2019, 14:21)



ISIN Tele Columbus-Aktie:

DE000TCAG172



WKN Tele Columbus-Aktie:

TCAG17



Ticker-Symbol Tele Columbus-Aktie:

TC1



Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) ist mit rund 3,3 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht.



Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im SDAX gelistet. (22.03.2019/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Tele Columbus AG geringfügig:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP nehmen die Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) nach einer sehr langen Pause erneut ins Visier.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 21.03.2019 seine Shortposition von 0,49% auf 0,50% der Tele Columbus AG-Aktien ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Tele Columbus-Aktien:0,50% GSA Capital Partners LLP (21.03.2019)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 1,19% der Tele Columbus-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Tele Columbus-Aktie: