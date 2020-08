XETRA-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

3,385 EUR +0,89% (27.08.2020, 14:00)



Tradegate-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

3,38 EUR +0,15% (27.08.2020, 13:40)



ISIN Tele Columbus-Aktie:

DE000TCAG172



WKN Tele Columbus-Aktie:

TCAG17



Ticker-Symbol Tele Columbus-Aktie:

TC1



Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) ist mit rund 3,3 Millionen angeschlossenen Haushalten der drittgrößte Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Unter dem Markennamen PΫUR steht Tele Columbus für Einfachheit, Leistung und Menschlichkeit bei TV- und Telekommunikationsangeboten. Über das leistungsstarke Breitbandkabel bietet PΫUR superschnelle Internetzugänge einschließlich Telefonanschluss und mehr als 250 TV-Programme auf einer digitalen Entertainmentplattform, die klassisches Fernsehen mit Videounterhaltung auf Abruf vereint. Den Partnern in der Wohnungswirtschaft werden flexible Kooperationsmodelle und moderne Mehrwertdienste wie Telemetrie und Mieterportale angeboten. Als Full-Service-Partner für Kommunen und regionale Versorger treibt die Tele Columbus Gruppe den glasfaserbasierten Breitbandausbau in Deutschland voran. Im Geschäftskundenbereich werden Carrier-Dienste und Unternehmenslösungen auf Basis des eigenen Glasfasernetzes erbracht.



Die Tele Columbus AG mit Sitz in Berlin sowie Niederlassungen in Leipzig, Hamburg, Ratingen und Unterföhring geht bis in das Jahr 1985 zurück, ist seit Januar 2015 am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und seit Juni 2015 im SDAX gelistet. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tele Columbus macht weitere Fortschritte - AktienanalyseDer Kabelnetzbetreiber Tele Columbus (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) hat den Rückgang seiner TV-Erlöse im zweiten Quartal durch Zugewinne im Großkundengeschäft nahezu ausgleichen können, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kernumsatz ohne Bauumsätze sei nur um 0,9 Prozent auf 116,4 Mio. Euro gesunken. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei dagegen um gut 13 Prozent auf 57,1 Mio. Euro gestiegen. Tele Columbus habe hierfür deutlich niedrigere Einmalaufwendungen und geringere Betriebskosten verantwortlich gemacht. "Wir machen weitere Fortschritte, wie die solide operative Leistung im zweiten Quartal zeigt", habe Konzernchef Daniel Ritz erklärt.Zudem habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr 2020 erneut bestätigt. Demnach sollten die Umsätze zwischen 465 Mio. und 475 Mio. Euro herauskommen. Beim EBITDA stünden zwischen 225 Mio. und 230 Mio. Euro auf der Agenda. Insgesamt habe Tele Columbus dennoch von einem "strukturell herausfordernden Umfeld" gesprochen. Wohl auch deshalb lasse Tele Columbus gemeinsam mit Beratern Optionen für sein Glasfasernetz eruieren. Im vierten Quartal solle die Entscheidung fallen. In Nebenwertenkreisen heiße es, die wahrscheinlichste Variante sei ein Verkauf, da damit die größten Werte gehoben werden könnten. Zwar könnten im Zusammenhang mit der strategischen Überprüfung einmalige Kosten anfallen. Dennoch sollten die positiven Effekte überwiegen. Für anhaltende Fantasie sorge die Aktionärsstruktur: Ende 2019 sei die Beteiligungsgesellschaft Rocket Internet mit 12,3 Prozent eingestiegen. Größter Aktionär sei mit 29,7 Prozent United Internet.Kurzum: Long-Investments könnten sich lohnen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2020)Börsenplätze Tele Columbus-Aktie: