XETRA-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

8,029 EUR -0,01% (04.04.2017, 10:03)



Tradegate-Aktienkurs Tele Columbus-Aktie:

8,13 EUR 0,00% (04.04.2017, 08:32)



ISIN Tele Columbus-Aktie:

DE000TCAG172



WKN Tele Columbus-Aktie:

TCAG17



Ticker-Symbol Tele Columbus-Aktie:

TC1



Kurzprofil Tele Columbus AG:



Die Tele Columbus Gruppe (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) zählt zu den größten Kabelnetzbetreibern in Deutschland und ist seit 1985 als Multimedia- und Telekommunikationsanbieter erfolgreich. Rund 1,7 Millionen angeschlossene Haushalte werden von Tele Columbus mit dem TV-Signal und immer mehr Kunden mit digitalen Programmpaketen, Internet-Zugang und Telefonanschluss über das leistungsstarke Breitbandkabel versorgt. Als nationaler Anbieter mit regionalem Fokus und als Partner der Wohnungswirtschaft ist die Gruppe im gesamten Kerngebiet Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auch in zahlreichen westdeutschen Schwerpunktregionen präsent.



Das Unternehmen baut seine Netze bedarfsgerecht in einer hybriden Glasfaserstruktur aus und setzt dabei auf den modernsten Internet-Übertragungsstandard DOCSIS 3.0, der superschnelle Internetverbindungen mit bis zu mehreren hundert Megabit pro Sekunde ermöglicht. Vom analogen, digitalen und hochauflösenden Fernsehen über Hochgeschwindigkeits-Internet und Telefonie bis hin zu Telemetrieleistungen, Mieterportalen und interaktiven Diensten lassen sich alle innovativen Medienanwendungen über das Breitbandkabel darstellen. Dabei beschränkt sich Tele Columbus nicht auf die einfache Weiterleitung von Signalen, sondern arbeitet über eine eigene Produktplattform aktiv an der Ausweitung des Programmangebots und der Entwicklung von Zusatzdiensten.



Die Tele Columbus Gruppe ist aus der Zusammenführung einzelner regionaler Kabelnetzbetreiber heraus entstanden und hat so eine Firmengeschichte, die bis in das Jahr 1972 zurückreicht. Lange Zeit als technischer Infrastrukturbetreiber nur den Geschäftskunden bekannt, hat sich Tele Columbus heute zu einem attraktiven und endkundenorientierten Telekommunikationspartner für Fernsehen, Telefon und Internet gewandelt. (04.04.2017/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer GSA Capital Partners LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Tele Columbus AG moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds GSA Capital Partners LLP haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Kabelnetzbetreibers Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172, WKN: TCAG17, Ticker-Symbol: TC1) etwas zurückgezogen.Der Londoner Hedgefonds GSA Capital Partners LLP hat am 30.03.2017 seine Shortposition von 0,50% auf 0,49% der Tele Columbus AG-Aktien abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Tele Columbus AG-Aktien:0,49% GSA Capital Partners LLP (30.03.2017)Börsenplätze Tele Columbus-Aktie: