Tradegate-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

68,28 EUR +8,73% (28.02.2022, 16:46)



NYSE-Aktienkurs Teladoc Health-Aktie:

75,11 USD +6,18% (28.02.2022, 16:32)



ISIN Teladoc Health-Aktie:

US87918A1051



WKN Teladoc Health-Aktie:

A14VPK



Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie Deutschland:

4LL



NYSE-Ticker-Symbol Teladoc Health-Aktie:

TDOC



Kurzprofil Teladoc Health Inc.:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht. Die Lösung des Unternehmens verbindet seine Mitglieder mit seinen über 3.000 zertifizierten Ärzten und Verhaltensmedizinern, die eine Reihe von Erkrankungen und Fällen behandeln, von akuten Diagnosen wie Infektion der oberen Atemwege, Harnwegsinfektionen und Sinusitis bis hin zu dermatologischen Erkrankungen, Angstzuständen und Raucherentwöhnung. (28.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telemedizin-Spezialisten Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Befreiungsschlag für die Teladoc Health-Aktie: Der Telemedizin-Spezialist habe eine Zusammenarbeit mit keinem geringeren als Amazon.com bekanntgegeben. Der zuletzt massiv unter Druck geratene E-Health-Wert habe daraufhin prozentual zweistellig zugelegt und durchbreche den Abwärtstrend der letzten Wochen.Die sprachaktivierte virtuelle Pflege für allgemeine medizinische Bedürfnisse von Teladoc Health werde fortan auf den Echo-Geräten von Amazon.com unterstützt. US-Kunden könnten sich nun rund um die Uhr via der Sprachassistenten mit einem Teladoc Health-Pflege-Anbieter in Verbindung setzen.Ein starker Deal von Teladoc Health, der die Aktie nach oben katapultiere. Sie sende damit erste positive charttechnische Signale. Interessierte Anleger könnten sich den spekulativen Titel auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.02.2022)Aktien von Amazon.com befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Teladoc Health-Aktie: