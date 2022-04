Börsenplätze Teladoc Health-Aktie:



Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) ist ein Telehealth-Unternehmen. Das Unternehmen bietet eine Telemedizinplattform an, die On-Demand-Gesundheitsversorgung jederzeit und überall über mobile Geräte, Internet, Video und Telefon ermöglicht.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Teladoc Health-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Teladoc Health Inc. (ISIN: US87918A1051, WKN: A14VPK, Ticker-Symbol: 4LL, NYSE-Symbol: TDOC) unter die Lupe.Die Ark-Gründerin Cathie Wood habe mit der Aktie von Teladoc Health nach der Zahlenveröffentlichung massive Verluste eingefahren. Dennoch bleibe die bekannte Investorin bei ihrer bullishen Einschätzung und kaufe nach dem 40-Prozent-Crash vom Donnerstag noch einmal nach.Teladocs Umsatz im ersten Quartal habe ebenso die Erwartungen wie die Prognose für das laufende Geschäftsviertel verfehlt. Das Unternehmen rechne künftig mit steigenden Kosten und langsamerem Umsatzwachstum.Die Finanzdaten des Telemedizin-Spezialisten würden deutliche Risse in der Gesundheit des Geschäftsmodells offenlegen, hätten die Experten der Citi die Zahlen kommentiert. Die zunehmende Konkurrenz drücke gleichermaßen auf Wachstum und Marge.Ark sei mit rund zwölf Prozent der größte Anteilseigner des Telemedizin-Spezialisten und die Teladoc-Aktien seien die drittgrößte Position im Ark Innovation ETF. Am Mittwoch vor den Zahlen sei die Teladoc-Position im Ark Innovation ETF noch etwa 1,1 Milliarden Dollar wert gewesen - heute seien es einschließlich der Nachkäufe nur noch 676 Millionen Dollar.Angesichts eines ohnehin schwierigen Marktumfelds für wachstumsstarke, verlustreiche Tech-Unternehmen, sei bei Teladoc nicht mit einer schnellen Erholung zu rechnen. Mit Tesla schwächele seit Monatsbeginn auch die größte Position der Ark-Fonds. Insofern werde spannend, ob Anleger dem Wood-Team weiterhin die Treue halten oder Gelder abziehen würden. Letzteres könnte für zusätzlichen Kursdruck sorgen. (Analyse vom 29.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link