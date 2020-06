"Viele Menschen schalten ihre Smartphones gleich morgens an und schalten sie kurz vor dem Schlafengehen wieder aus", habe die Portfoliomanagerin des AB International Technology Portfolio und Senior Research Analyst für Thematic and Sustainable Equities gesagt. Und auch für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen seien eine robuste digitale Infrastruktur, lückenlose Cybersicherheit sowie digitale Rechnungs- und Zahlungssysteme unverzichtbar. All dies habe zwar auch bereits vor der Pandemie gegolten, doch habe die Coronavirus-Krise die Veränderungen beschleunigt, da Beschäftigte jetzt vermehrt von zu Hause aus effizient arbeiten sollten. "Daher erwarten die Menschen von der Technologie die gleiche Zuverlässigkeit wie von einem Wasser- oder Stromversorger", so die Expertin weiter.



"Globale Technologieaktien verzeichneten im ersten Quartal vor der Coronavirus-Krise ein viel stärkeres Gewinn- und Umsatzwachstum als der breite Markt", erläutere Qiu. "Und seit dem Ausbruch der Pandemie hat sich dieser Abstand noch vergrößert." Laut Konsensschätzungen dürften Technologieunternehmen in 2020 beim Umsatz um 2 Prozent zulegen, ähnlich wie defensive Sektoren in der Gesundheitswirtschaft oder bei Basiskonsumgütern. Und die Tech-Gewinne dürften sogar überproportional um 3,9 Prozent wachsen. Zum Vergleich: Für die meisten Sektoren würden die Analysten zweistellige Ertragsrückgänge im laufenden Jahr erwarten.



Jedoch bestünden klare Unterschiede zwischen einzelnen Technologieunternehmen, warne die AB-Expertin. Daher sollten Anleger nicht alle Titel über einen Kamm scheren. "Um das langfristige Ertragspotenzial in diesem Sektor auszuschöpfen, sollte man nach Unternehmen Ausschau halten, die die technologische Revolution ermöglichen oder die digitale Transformation vorantreiben", erläutere Qiu. Wiederkehrende Einnahmequellen und somit nachhaltiges Wachstumspotenzial erwarte die Portfoliomanagerin insbesondere für die Bereiche Cloud-Infrastruktur, Automatisierungstechnologien und Zahlungssysteme.



Zugehörige Technologieführer seien nicht unbedingt billigt, räume die Expertin ein. So würden globale Technologieaktien mit einem Voraus-Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt, das 26 Prozent über demjenigen des MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI) liege. "Wir sind jedoch der Meinung, dass es sich lohnt, für ausgewählte Unternehmen, die innovative Technologien zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums anbieten, mehr zu zahlen", erläutere Qiu. Dies gelte umso mehr im heutigen wachstumsschwachen Umfeld und angesichts der erheblichen Unsicherheit über den Weg zur Erholung. (18.06.2020/ac/a/m)







München (www.aktiencheck.de) - Bisher galten Technologieaktien nicht als defensive Investments. Doch die Coronavirus-Krise hat die fundamentale Rolle der Branche in unserem Leben verstärkt, so Lei Qiu vom Asset Manager AllianceBernstein (AB).Die Folge: Technologiekonzerne würden mehr und mehr die Rolle von Versorgungsunternehmen einnehmen, die für Verbraucher und Unternehmen gleichermaßen essenziell seien. Durch Investments in Aktien, die globale digitale Netzwerke ermöglichen würden, könnten Anleger daher Quellen für Risikominderung und Wachstumspotenzial finden, sei Lei Qiu überzeugt.