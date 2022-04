Der EURO STOXX 50 halte sich aber noch über seiner Stabilisierungszone bei 3.840/3.880 Punkten, von der aus ein erneuter Versuch erfolgen könne. Sollte diese Bemühung nicht gelingen, seien Kursrückgänge bis zur nächsten Unterstützungszone knapp unter der 3.800 Punktemarke denkbar. Der Relative Momentum Indikator habe in der Vorwoche an Dynamik verloren und deute zunächst auf eine mögliche Seitwärtsbewegung hin. Für einen positiven Verlauf spreche, dass der Kurseinbruch vom 7. März weitestgehend gut verdaut worden sei und der April historisch betrachtet der beste Aktienmonat des Jahres sei. Laut Bloomberg habe der STOXX Europe 600 in den vergangen 25 Jahren im April im Durchschnitt 2,3% zugelegt. Nichtsdestotrotz würden die russischen Kriegshandlungen in der Ukraine der derzeit dominanteste Einflussfaktor bleiben.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche leicht konsolidiert und um 0,1% nachgegeben. Er habe bei 34.818 Punkten geschlossen. Zyklische Aktien, wie Finanz-, Energie- und Industriewerte seien schwach gewesen, daher die relativ gesehene schlechtere Entwicklung im Vergleich zu den anderen marktbreiten Indices. Diese hätten alle etwas zulegen können, relative Stärke habe der Nasdaq Composite (Technologie) und der Russell 2000 (Small Caps) gezeigt. Die wahre Stärke habe jedoch in Immobilienaktien, Versorgern und Basiskonsum gelegen, also eher defensiven Aktien, die vor höheren Inflationszahlen schützen würden. Neuste Inflationszahlen seien mit einem Plus in Februar von 5,4% auf den höchsten Stand seit 1983 gestiegen.



Auch vom Arbeitsmarkt habe es robuste Zahlen gegeben. Dies wiederum erhöhe die Chancen auf eine strengere Geldpolitik, was jedoch aktuell aus konjunktureller Sicht nicht sonderlich schädlich wäre, da das aktuelle Umfeld durch eine zu große Nachfrage nach zu wenigen Produkten begründet sei. Dem Dow Jones sei in der Vorwoche der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen, die aktuell bei 35.036 Punkten verlaufe. Angesichts der robusten Wertentwicklung im März sei es nicht verwunderlich, dass dem Dow Jones zunächst die Kraft gefehlt habe, sich über diesem Level zu etablieren. Die US-Märkte seien vergangene Wochen technisch in überhitztem Terrain gewesen. Diese kurzfristige Überhitzung habe in der Konsolidierungsphase letzter Woche jedoch teilweise schon abgebaut werden können, sodass man im weiteren Wochenverlauf mit einem erneuten Versuch die 200-Tage-Linie zu überwinden, rechnen könne.



Die Analysten würden für die im März begonnene Erholung noch Potenzial sehen, dass der Dow Jones den Bereich von 35.860/35.870 Punkten erreichen sollte. Auf der Unterseite sei die 50-Tage-Linie (aktuell bei 34.337 Punkten) die nächste Unterstützung, die, falls es in dieser Woche zum Test kommen sollte, halten sollte.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 158,58%-Punkten. Im Wochenvergleich notiere der Bund-Future unverändert. Auffallend sei jedoch die Schwankungsbreite von erneut über 200 Ticks. Der sich immer weiter beschleunigende Inflationsanstieg führe dazu, dass die bislang festverankerten kurzfristigen Zinsen ebenfalls nach oben tendieren würden. Auf der anderen Seite habe zum Wochenschluss erneut die europäische Peripherie unter Verkaufsdruck gestanden. Zehnjährige Bundesanleihen würden wieder über 0,57% notieren und Italien über 2,10%. Die Analysten würden jedoch nicht glauben, dass es zu einem Ausverkauf bei Bundesanleihen komme, da die Stimmungseintrübung in der Wirtschaft dem dagegenstehe.



Der Verlauf des Ukraine-Krieges bleibe unberechenbar. Die Analysten würden zunächst defensiv positioniert mit einem Fokus auf Qualitäts- sowie Valueaktien bleiben. An schwachen Tagen könnten Investoren mit einem entsprechenden Risikoprofil Positionen aufbauen. (04.04.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schloss am Freitag bei 14.446 Punkten, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Er habe 105 Punkte oder 0,98% gewonnen. Der DAX habe in der letzten Woche einen Rücklauf bis an die Nackenlinie bei 14.815 Punkten und damit zugleich eine Topbildung vollzogen. Allerdings sei es im Anschluss daran nicht gelungen, weiter Kursgewinne zu generieren, vielmehr sei es rasch Richtung Süden gegangen. Der Nachrichtenfokus habe neben dem Ukraine-Krieg wieder einmal auf den Inflationszahlen gelegen. Für den März würden diese in Deutschland 7,3% betragen, ein Wert, der zuletzt vor 40 Jahren gesehen worden sei. Die Analysten würden dadurch die Gewinne der Unternehmen ab dem zweiten Quartal in Gefahr sehen.In der heutigen Eröffnung würden die europäischen Börsen von den Vorgaben der Wall Street sowie aus Asien profitieren. Die schwache Bewegungsdynamik lasse jedoch darauf schließen, dass der DAX sein Eröffnungsniveau nicht halten könne. Charttechnisch müsste die oben erwähnte Nackenlinie nachhaltig durchbrochen werden, um Richtung 15.000/15.050 Punkte und darüber zu marschieren. Auf der Unterseite sollte die Marke von 14.100 Punkten halten, ansonsten könnten sich die Verluste ausweiten.