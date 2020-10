Der Dow Jones sei robust in der vergangenen Woche gewesen. Er habe um 1,9% zugelegt und bei 27.683 Punkten geschlossen. Mit Ausnahme des Energiesektors hätten alle Sektoren im Plus schließen können. Zyklische Aktien hätten von der Aussicht auf ein neues Fiskalpaket in den USA profitiert. Aus Sicht der Analysten sei die positive Entwicklung an den Aktienmärkten in erster Linie technisch bedingt gewesen. Vier negative Wochen in Folge hätten für eine überverkaufte Stimmung bei den US-Aktien gesorgt. Die positive Stimmung sollte uns in Summe auch diese Woche begleiten, zumal sich die Virus-Erkrankung des US-Präsidenten als nicht so ernst herausgestellt hat, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.



Der Dow Jones habe sich in der Vorwoche an der 50-Tage-Linie entlang gehangelt (aktuell bei 27.617 Punkten). Als nächster Widerstand werde der Bereich bei 28.000 Punkten auftauchen, der sich seit Mitte August als relevant erwiesen habe. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Dow Jones diese Hürde in dieser Woche überwinden könne, um dann Fahrt Richtung 29.000er Marke aufzunehmen. Wie gesagt, aus ihrer Sicht sei die Erholung rein technischer Natur und die aktuelle Bewegung sei nicht der Start einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Das maximale Kursziel stelle das Erreichen des Verlaufshochs von Anfang September bei 29.199 Punkten dar.



Spätestens ab Mitte Oktober würden die Analysten einen erneuten Test der unteren Begrenzungen erwarten, hier in erster Linie der 200-Tage-Linie (aktuell bei 26.267 Punkten). Sie würden es nach wie vor für möglich halten, dass es sich bei der Erholung seit Ende März nur um eine Bärenmarktrally handle, dennoch würden sie davon ausgehen, dass die US-Börsen zunächst einen weiteren Anlauf nach oben unternehmen würden.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 174,83 Prozentpunkten. Damit bewege er sich in kleinen Schritten nach oben. Der Bund-Future profitiere von der Unsicherheit im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung bei der Corona-Pandemie. Einzelne technische Indikatoren, wie z.B. der Stochastik hätten sich zuletzt deutlich verbessert. Aktuell nehme der Future Anlauf, um die bei 174,85 Prozentpunkten verlaufende 38-Tage-Linie zu überwinden. Im Erfolgsfall bestehe Luft bis zur Marke von 175,06 Prozentpunkten.



Mit Beginn des Oktobers beginne die statistisch gesehene beste Phase an den Aktienmärkten. Ob es dazu komme, bleibe ungewiss. Zu groß seien das bestehende Bündel an Belastungsfaktoren. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank bleiben daher vorsichtig positioniert. (05.10.2020/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) gewann in der vergangenen Handelswoche 220 Punkte oder 1,76%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX habe bei 12.689 Punkten geschlossen. Die Erholung in der letzten Woche sei hauptsächlich der überkauften Situation aus der Vorwoche geschuldet gewesen. Als am Freitag die Erkrankung von US-Präsident Trump an Corona bekannt geworden sei, habe dies erneut für Abgaben gesorgt. Meldungen, wonach sich sein Zustand mittlerweile deutlich gebessert hätte, würden in der heutigen Eröffnung für Kursgewinne sorgen. Dennoch verharre der DAX weiter in seiner Seitwärtsrange von 12.500 zu 13.500 Punkten.Die technischen Indikatoren würden anhaltende Divergenzen zum Index zeigen. Ebenso verharre das Umsatzvolumen auf geringem Niveau. Widerstände würden sich bei 12.830, 12.955 (38-Tage-Linie) sowie dem Gap 13.116/12.998 Punkten finden. Aber letztendlich bedürfe es eines Ausbruchs über die seit August 2018 bestehende Aufwärtstrendlinie bei aktuell 13.249 Punkten, um die Chance auf einen Test der 14.000 Punkte Marke zu bewahren. Unterstützungen würden sich bei 12.505, 12.342 sowie 12.173 Punkten finden. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.190 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursgewinn von 1,68% erzielt. Trotz der leichten Kurserholung habe der EURO STOXX 50 seine Handelsspanne aus den Vormonaten, die seitlich an der 200-Tage-Line oszillierend verlaufen sei, nicht wieder rückerobern können, sodass sich kurzfristig ein leicht negativer Trend abbilde. Gegenwärtig befinde sich der EURO STOXX 50 in einer technischen Stabilisierungszone im 3.200 Punktebereich, die jedoch weiterhin unter Verkaufsdruck getestet werde.Sollte der Druck ansteigen, sehe man Abverkäufe bis zur 3.100 Punktemarke, dem unteren Bollinger-Band, als wahrscheinlich an. In einem positiven Szenario würden die 100-Tage-Linie sowie die 200-Tage-Linie bei ca. 3.250 Punkte einen kurzfristig markanten Widerstand bilden. Für die neue Woche würden die Futures auf einen freundlichen Wochenstart hindeuten. Fundamental betrachtet, gehe man am Montagvormittag eine Reihe von europäischen Einkaufsmanagerindices, die einen Überblick über die gegenwärtige Stimmungslage liefern würden.