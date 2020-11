Zuletzt habe die Abwärtsbewegung jedoch solch eine Dynamik genommen, dass sogar der Stabilisierungsbereich bei 3.150 bis 3.200 Punkten sowie die psychologisch wichtige 3.000 Punktemarke durchbrochen worden seien. In den vergangenen Monaten seien Markteinbrüche meist von rapiden Gegenbewegungen begleitet worden. Diese "buy-the-dip"-Mentalität sei jedoch nicht mehr zu erkennen, woraus sich schließen lasse, dass die Risikobereitschaft signifikant nachgelassen habe und die Rezessionsängste wieder überhandnehmen würden.



Aus technischer Sicht sei eine vorsichtige Haltung angebracht, da die Verkaufswelle trotz eines überverkauften Markts noch nicht ganz abgeflacht zu seien scheine. Charttechnische Marken würden in dieser für Europa relevanten Wahlwoche jedoch tendenziell in den Hintergrund rücken. Die europäischen Börsen würden leicht positiv in diese politisch geprägte Woche starten.



Der Dow Jones habe in der vergangenen Woche deutlich konsolidiert und 6,5% verloren. Er habe bei 26.502 Punkten geschlossen. Die US-Märkte scheinen in den letzten Wochen begonnen zu haben, einen Wahlsieg der Demokraten einzupreisen, was angesichts anvisierter Steuererhöhungen zu einem Gewinnrückgang der US-Unternehmen führen sollte. Auch die Berichtssaison und keine Entspannung seitens der Virus-Problematik hätten belastet. Dennoch sollte man in dieser Woche eine gute Opportunität auf eine Gegenbewegung vorfinden, idealerweise nach einer negativen Reaktion der Börsen auf den Wahlausgang. Eine zunächst negative Reaktion auf den Wahlausgang würde für einen ausgewaschenen Markt sorgen, während eine positive Reaktion aus Sicht der Analysten die Chance erhöhen würde, dass sie nach einer (mehrtägigen) Erholung die Korrektur im späteren Novemberverlauf fortsetzen würden.



Der Dow Jones habe am Freitag die 200-Tage-Linie (aktuell bei 26.144 Punkten) getestet und dort Unterstützung gefunden. Um dies mit dem oben genannten Szenario zu verknüpfen, bedeute dies, dass ein Halten der 200-Tage-Linie nur zu einer Gegenbewegung führen sollte, etwa bis in den Bereich von 27.500 Punkten, um das dortige Gap zu schließen, ein Retest der 200-Tage-Linie aber in den nächsten Wochen wahrscheinlich mache, während ein Bruch dieser Linie und daraus folgenden weiteren Kursverlusten zu einer mittelfristig interessanten Einstiegsmöglichkeit führen würde. Die aktuelle Schwäche habe aus Sicht der Analysten das Szenario erhöht, dass es sich bei der Erholung seit Ende März nur um eine Bärenmarktrally handle.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644 / WKN 965264) notiere aktuell bei 176,20%-Punkten. Die Schwäche bei den Aktien habe zuletzt den Bund-Future gestützt, welcher sich in den letzten Handelstagen konstant über der Marke von 176%-Punkten habe halten können. Aufgrund der negativen Divergenz bei dem Stochastik-Indikator würden die Analysten einen schnellen Anstieg über die Marke von 177%-Punkten aktuell für nicht sonderlich wahrscheinlich halten. Unterstützungen würden sich bei 175%-Punkten gefolgt von 174,60/79%-Punkten ausmachen lassen.



Vergleichbare Verluste an den Aktienmärkten habe man zuletzt in der ersten Welle der Corona-Pandemie gesehen. Die Analysten würden für diese Woche ein anhaltend volatiles Geschehen erwarten, vor allem wegen der US-Wahl, und sich daher neutral positionieren. (02.11.2020/ac/a/m)







Zwei Ereignisse prägen derzeit das Geschehen an den Aktienmärkten: zum einen die sich immer stärker ausweitende Corona-Pandemie und zum anderen die bevorstehende US-Wahl%, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In dieser Gemengelage habe der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) in der vergangenen Handelswoche 1.089 Punkte oder 8,61% verloren. Der DAX habe bei 11.556 Punkten geschlossen. Der massive Ausverkauf in den letzten Tagen habe zu einer stark überverkauften Situation geführt. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg bei den Umsätzen seien diese zum Wochenausklang wieder rückläufig gewesen. Auch das Verlassen der Bollinger-Bänder deute auf eine technisch stark überkaufte Situation hin.In der heutigen Eröffnung starte der DAX mit leichten Kursgewinnen. Der zuletzt vorherrschende Seitwärtstrend sei im Zuge der Abwärtsbewegung nach unten verlassen worden, ein kurzfristiger Abwärtstrend habe sich gebildet. Um wieder Richtung 12.035/12.097 Punkten (Gap und 200-Tage-Linie) zu tendieren, sollte der DAX schnell die Marke von 11.650 Punkten überwinden. Auf der Unterseite würden sich Unterstützungen bei 11.450 Punkten gefolgt von 11.340 sowie 11.200 Punkten finden. EURO STOXX 50 sei am Freitag mit einem Punktestand von 2.958 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht einen Kursverlust von -7,50% erzielt. Die Einführung von Lockdown-Maßnahmen in den größten europäischen Volkswirtschaften sowie durchwachsene Unternehmenszahlen hätten für den größten Wochenverlust seit März 2020 gesorgt. Hinzu sei, aufgrund der US-Präsidentschaftswahl, die diese Woche am Dienstag stattfinde, noch eine erhöhte Grundvolatilität gekommen. Sollte bis Donnerstag kein eindeutiger Wahlsieger feststehen, sei mit weiteren erheblichen Kursturbulenzen zu rechnen. Charttechnisch betrachtet, habe sich in den vergangenen Wochen ein leichter Abwärtstrend abgezeichnet, da der EURO STOXX 50 an seinem neuralgischen Wendebereich bei ca. 3.270 Punkt stets abgeprallt sei.