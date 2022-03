Der EURO STOXX 50 (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.556 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht -10,42% abgegeben. Es sei eine miserable Woche für den europäischen Aktienmarkt gewesen, da im Russland-Ukraine-Konflikt die Lage weiter eskaliere und eine baldige Lösung nicht in Sicht sei. Von der Verkaufswelle seien der Automobil- und der Bankensektor mit Verlusten von -18,21% und -15,98% am stärksten betroffen gewesen. Der Basic Resources Sektor habe als Einziger die Woche mit einem Zuwachs von 1,41% abschließen können. Charttechnisch befinde sich der EURO STOXX 50 nach den massiven Abverkäufen mit aktuell 600 Punkten oder 14,50% unter der 200-Tage-Linie im technischen Niemandsland und sei somit auf ein Niveau vom Januar 2021 zurückkatapultiert worden. In diesen Extremphasen, in denen der Kurs so weit von seinem statistischen Bewegungsbereich entfernt liege, sei eine Einschätzung schwer. Die 3.500 Punktemarke habe sich Ende 2020 als wichtige Widerstands- und Unterstützungsmarke erwiesen und könnte eine Stabilisierungszone darstellen. Im vorbörslichen Handel sei diese aber auch schon deutlich unterschritten worden.



Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,3% konsolidiert. Er habe bei 33.615 Punkten geschlossen. Da gleichzeitig der US-Dollar zum Euro aufgewertet habe, hätten europäische Anleger in der Vorwoche sogar Kursgewinne erzielt. Die geopolitische Lage belaste nach wie vor und es sei nicht abzuschätzen, ob sich die Krise nicht noch vertiefe. Profitieren können von dieser Entwicklung habe der Energie-Sektor, der um 9,3% in der letzten Woche habe zulegen können. Der Ölpreis für das amerikanische WTI-Rohöl notiere bereits über 115 USD je Fass. Die Unsicherheit habe auch zu einer sanfteren Sprache bei der US-Notenbank geführt, die nur noch eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten im März in Aussicht stelle. Finanzwerte hätten unter dieser Aussage gelitten und auf Wochensicht 4,9% verloren. Die Terminmärkte würden heute zum Wochenstart für den Dow Jones eine Eröffnung unter 33.000 Punkten signalisieren, was einem Minus von 1,8% entspreche und damit rutsche der Dow Jones wieder unter die wichtige Unterstützungszone bei 33.000 Punkten. Dennoch notiere der Dow Jones noch über dem Intraday-Wochentief von Ende Februar, als er 32.231 Punkten erreicht habe.



Die Volatilität an den US-Börsen könne in dieser Woche durchaus noch zunehmen, aber aus Sicht der Analysten der Fürst Fugger Privatbank sollten sich Marktteilnehmer davon nicht nervös machen lassen. Es bestehe in dieser Woche nach wie vor das Potenzial für eine technisch bedingte Erholung, da sich die US-Börsen nach wie vor in überverkauftem Terrain befänden. Unter der Oberfläche würden sich vereinzelt positive Divergenzen herauskristallisieren, die eine Abschwächung des Abwärtsmomentums signalisieren würden. Insofern habe der Dow Jones in dieser Woche noch mal eine sehr gute Chance eine Bewegung in Richtung der 200-Tage-Linie zu starten, die aktuell bei 35.043 Punkten verlaufe. Eine Rückeroberung dieser Linie sei elementar, um mittelfristig weiterhin optimistisch für die US-Börsen bleiben zu können. Selbst wenn sich die US-Märkte in einem frühen Bärenmarkt befänden sollten, würden die Analysten der Fürst Fugger Privatbank davon ausgehen, dass die Korrektur zum aktuellen Zeitpunkt sehr weit fortgeschritten sei und die US-Märkte nochmals eine investierbare Aufwärtsbewegung starten würden.



Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) notiere aktuell bei 168,09%-Punkten. Die Zuspitzung der Ukraine-Krise erhöhe die Nachfrage nach 10-jährigen Bundesanleihen und unterbreche deren Abwärtstrend. Die Flucht in Sicherheit beflügele zudem auch die 10-jährigen US-Staatsanleihen. Dies habe dazu geführt, dass die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe erneut im negativen Bereich notiere. In Anbetracht der geopolitischen Risiken erscheine eine Straffung der europäischen Geldpolitik nicht mehr selbstverständlich, wodurch der Druck auf die europäischen Peripherie-Staaten abnehme. Die Zentralbanken würden zwischen Wachstums- und Inflationssorgen abwägen müssen.



Die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft seien aktuell noch nicht verifizierbar. Klar scheint, dass im Falle eines Öl-Embargos gegen Russland die Energiemärkte in das schlimmste Chaos gestürzt würden, welches wir bislang erlebt haben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Die Inflationsraten würden weiter steigen, die Gefahr einer Rezession stiege. Was bedeute dies für Aktieninvestoren? Zum Verkauf sei es aktuell wohl zu spät und für Käufe noch zu früh. Käufe aktuell nur in defensiven Sektoren und Qualitätstiteln. (07.03.2022/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Umso länger sich der Krieg in der Ukraine hinzieht, umso nervöser werden die Anleger, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe allein in der letzten Handelswoche 1.473 Punkte oder 10,11% verloren und bei 13.094 Punkten geschlossen. Wer gedacht habe, damit wäre das Gröbste bereits ausgestanden, der täusche sich. In der heutigen Eröffnung gehe es massiv abwärts. Der DAX notiere aktuell unter der Marke von 12.500 Punkten. Zum Vergleich - dieses Niveau habe man zuletzt im November 2020 gesehen, kurz bevor die Nachricht über die Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 die Stimmung und somit die Kurse deutlich nach oben bewegt habe.Von solch einem Szenario sind wir aktuell weit entfernt, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Nachdem sich immer stärker abzeichne, dass mit einem Öl-Embargo russischen Rohöls zu rechnen sei, würden die Investoren vermehrt die Stagflations-Karte spielen. In einer solcher Situation spiele das Chartbild eines Index keine Rolle mehr. Dennoch sollte es nicht unerwähnt bleiben. Der DAX habe aktuell die wichtige Unterstützung in Form des Gaps aus dem November 2020 bei 12.596/12.671 Punkten gerissen. Sollte es nicht im Tagesverlauf zu einer Gegenbewegung kommen, würden weitere Abgaben bis zur Marke von 12.000 Punkten drohen. Darunter fänden sich die Oktobertiefs aus 2020 bei 11.450 Punkten. Die Oberseite wollen wir nicht unerwähnt lassen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank. Erst oberhalb von 13.700 Punkten würde sich das Chartbild leicht entspannen.