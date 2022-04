Der NASDAQ 100 notiere aktuell bei 13.000 Punkten und habe damit genau auf einer sehr bedeutenden horizontalen Unterstützung aufgesetzt. Würden Amazon.com und Apple am Donnerstagabend maue Zahlen vorlegen, könnte der Index zunächst bis auf 12.750 Zähler fallen. Halte diese Marke nicht, drohe ein zeitnaher Abverkauf bis auf das Tief vom März 2021 bei 12.200 Punkten. Spätestens dort könnte die Stunde der Schnäppchenjäger schlagen. Bereits jetzt sollte schon sehr viel Negatives in den Kursen eingepreist sein: Das KGV für 2022 belaufe sich derzeit auf 23 und damit unter dem 5-Jahres-Schnitt (24). Der Relative-Stärke-Index liege aktuell bei 33, womit Tech-Aktien überverkauft seien.

Ein weiteres zu bearishes Zeichen: Weniger als 25% der Werte im NASDAQ 100 würden mittlerweile über ihrer 50-Tage-Linie notieren. Der Fear & Greed Index von CNN liege aktuell bei 29, was bedeute, dass die Anleger Angst hätten. Nur vier Punkte weniger und der Index stünde bei "Extremer Angst". Wenn jeder Angst habe, hätten alle ihre Aktien verkauft. Dann würden in der Regel nur wenige gute Meldungen reichen, um die Kurse nach oben zu treiben.



Wer langfristig denke, für den seien Dips wie derzeit klare Kaufchancen. Halte die 13.000er-Marke, könne man jetzt zugreifen. Halte sie nicht, würden sich Kauflimits zunächst bei 12.750 Zählern und gegebenenfalls bei 12.200 Punkten anbieten.



Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:



Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stan-ley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple. (28.04.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seitdem klar ist, dass die Zinsen steigen werden, sind Tech-Aktien unter Beschuss. Der GAFAM-Index, der die Schwergewichte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Meta (Facebook) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) vereint, hat vom Hoch im November 20 Prozent verloren, ebenso der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X), so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Index stehe nun an einer entscheidenden Marke.Mit dem Minus von 20% würden sich die Tech-Indices in einem Bärenmarkt befinden. Angesichts der zuvor stark gestiegenen Kurse falle der Wertverlust in der jetzigen Korrektur extrem aus: Seit dem Hoch vom November hätten die Anleger mit den fünf Tech-Giganten 2.300 Mrd. USD verloren.