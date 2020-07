Boston (www.aktiencheck.de) - IT-Aktien haben ein Niveau erreicht, das wir seit kurz vor dem Platzen der Technologieblase im Jahr 2000 nicht mehr gesehen haben, so Marija Veitmane, Multi Asset Class Research Senior Strategist bei State Street Global Markets.



Obwohl dies zu Spekulationen über eine bevorstehende Korrektur innerhalb des Sektors Anlass gegeben habe, sei sie anderer Meinung und stelle fest, dass in Wirklichkeit sowohl die Preise als auch die Gewinne gestiegen seien. Wenn man sowohl die Preise als auch die Erträge auf 100 beim Höchststand im März 2000 auf 100 indexiere, ergebe sich folgendes Bild: Obwohl sich die Kurse nun wieder auf ihre früheren Höchststände erholt hätten, hätten die Gewinne diese weit übertroffen, und somit hätten die Aktien im Technologiesektor eine überlegene Ertragskraft. Veitmane gehe davon aus, dass sie in der durch neue Technologien getriebenen Normalität hochprofitabel bleiben würden, denn in den letzten Jahren hätten die starken Gewinne in diesem Sektor den Unternehmen ermöglicht, ihre Bilanzen zu stärken. Infolgedessen würden Technologieaktien die Qualitätskörbe dominieren, die sie tendenziell an risikolosen Tagen unterstützen würden. (02.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.