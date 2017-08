SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Tecan-Aktie:

192,70 CHF -1,03% (21.08.2017, 12:39)



ISIN Tecan-Aktie:

CH0012100191



WKN Tecan-Aktie:

922557



Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TEN



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TECN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Tecan-Aktie:

TCHBF



Kurzprofil Tecan Group AG:



Die Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF) ist ein führender Anbieter von Instrumenten und Automatisierungslösungen für die Pharmaindustrie, Diagnostik und Forensik sowie Geräten für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie. Die Produktpalette umfasst vollständige Systeme für ein automatisiertes Liquid Handling, Messgeräte und Komponenten.



Die Tecan Group AG hat 2 Hauptsparten: 1) LifeScience (mit Fokus auf Endkunden und Marktprodukte der Tecan-Marke) und Partnering (Herstellung von Systemen/Komponenten für Partnerunternehmen, die die Produkte unter ihren eigenen Marken verkaufen). Darüber hinaus bietet Tecan Wartungsdienstleistungen an und verkauft Kleinteile für seine Produkte. 2014 kaufte Tecan die IBL International Gruppe, so dass es nun Immunoassays herstellen und verkaufen kann. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 1.300 Mitarbeitende. (21.08.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tecan-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach guten H1-Ergebnissen ihr bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Tecan Group AG (ISIN: CH0012100191, WKN: 922557, Ticker-Symbol: TEN, SIX Swiss Ex: TECN, Nasdaq OTC-Symbol: TCHBF).Bänziger habe das Margenpotenzial im LSB-Geschäft deutlich unterschätzt und habe ebenfalls negativere Auswirkungen durch die AutoVueBasis von OCD auf Umsatz und EBIT erwartet. Aus diesem Grund habe sie sowohl Umsatz als auch Margen deutlich angepasst. Die Analystin erhöhe die Umsatzprognosen für 2017-20E um 3%, 5%, 6% und 6%. Für denselben Zeitraum erhöhe sie die EBIT-Prognose um 3%, 10%, 18% und 24%.Folglich erhöhe Bänziger ebenfalls ihre Wachstums- und Rentabilitätsannahme in ihrem DCF-Modell. Sie rechne nun mit einer Spitzen-EBIT-Marge von 18,3% (zuvor: 14,3%), einer endgültigen EBIT-Marge von 16,6% (14,1%) und einer endgültigen Wachstumsrate von 3% (unverändert). Die WACC in der Endphase betrage 7,6%. Die auf dem DCF-Modell basierende Fair Value-Schätzung des Analystin steige somit auf CHF 200 (von: CHF 156).Die Margenannahmen der Analystin seien hinsichtlich der H1 17-Ergebnisse offensichtlich zu tief gewesen. Es scheine, dass das Geschäft viel rentabler sei, als Bänziger gedacht habe, und besser als erwartet abschneide. Deshalb habe Bänziger ihre Prognosen überprüft und erheblich angepasst. Dennoch glaube sie, dass das Unternehmen mit einem P/E18E von 30 fair bewertet sei, und könne somit nur begrenztes Aufwärtspotenzial erkennen.Börsenplätze Tecan-Aktie:Börse Stuttgart-Aktienkurs Tecan-Aktie:167,898 EUR -1,33% (21.08.2017, 12:01)