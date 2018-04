Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Vergleich zum DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hatte sich der TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) während des bisherigen Jahresverlaufs 2018 lange Zeit besser geschlagen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zuletzt sei aber auch der Technologieindex unter Druck geraten. Aus charttechnischer Sicht werde es damit nun spannend. Schließlich markiere die 200-Tage-Linie (akt. bei 2.462 Punkten) den Auftakt zu einer bedeutenden Haltezone, welche sich zusätzlich aus den Tiefpunkten bei 2.450/33/28 Punkten sowie einem Fibonacci-Retracement (2.433 Punkte) speise. Die herausragende Bedeutung der angeführten Bastion spiegele sich aber vor allem in der Tatsache wider, dass bei deren Bruch ein klassisches Doppeltopp abgeschlossen wäre. Aus der Höhe der oberen Umkehr würde sich dann ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 300 Punkten ergeben, so dass Anleger perspektivisch ein Wiedersehen mit dem Tief von Ende Juni 2017 bei 2.162 Punkten einkalkulieren müssten. Um einen echten charttechnischen Nackenschlag zu verhindern, gelte es deshalb die beschriebene Kumulationsunterstützung unbedingt zu verteidigen. (05.04.2018/ac/a/m)