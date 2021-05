Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.05.2021/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer -Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) hat vor wenigen Wochen den Einstieg ins Sportsponsoring angekündigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zunächst sei ein Fünfjahresvertrag mit dem Fußballclub Manchester United geschlossen worden. Dann sei ein Werbevertrag mit dem Formel-1-Team von Mercedes gefolgt. "Damit investiert TeamViewer erheblich in seine globale Markenpositionierung", habe das Unternehmen mitgeteilt. Kehrseite der Medaille: Wegen der hohen Marketingausgaben habe der Softwareanbieter sein Gewinnziel gesenkt. Für 2021 werde nun eine operative Gewinnmarge von 49 bis 51 Prozent statt 55 bis 57 Prozent erwartet. Mittelfristig sollten es um die 50 Prozent werden.Die Anleger hätten verschnupft reagiert. Auch mit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe TeamViewer die Gemüter nicht beruhigen können. Die sogenannten Billings, eine Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, seien zwar um 22,5 Prozent auf 146,6 Mio. Euro geklettert und damit etwas stärker als am Markt geschätzt. Währungsbereinigt wäre es sogar ein Plus von 26 Prozent gewesen. Händlern zufolge sei der Umsatzanstieg um rund 15 Prozent auf 118,3 Mio. Euro aber spürbar geringer ausgefallen als gedacht. Allerdings sei der Ausblick auf das Gesamtjahr unverändert geblieben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: