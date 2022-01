Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das "Financial Update" des Göppinger Unternehmens zeige in die richtige Richtung. TeamViewer habe demnach im vergangenen Jahr operativ etwas mehr Gewinn gemacht als zuletzt in Aussicht gestellt. Bei den wichtigen Billings, also den in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate, seien die im Oktober gesenkten Planvorgaben erfüllt worden. Die TeamViewer-Aktie dürfte sich nach dem desaströsen Vorjahr zurückmelden.Das Management um Chef Oliver Steil habe die Wachstumsaussichten nach mehreren unerwartet schwachen Quartalen im Herbst scharf gesenkt, was den Aktienkurs habe abstürzen lassen. Details zu den Jahreszahlen sowie einen aktualisierten Ausblick auf die Investitions- und Kapitalplanung wolle das Unternehmen am 2. Februar vorlegen."Der Aktionär" habe zuletzt erklärt: Es warte noch viel Arbeit auf Steil und Co. Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und die passenden Zahlen liefern. Der erste Schritt in die richtige Richtung sei gemacht - nicht mehr und nicht weniger. Risikobewusste Anleger könnten um 12 Euro dennoch einen ersten Fuß in die Tür setzen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link