Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

43,85 EUR +1,98% (12.05.2020, 16:06)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

43,895 EUR -0,15% (12.05.2020, 16:21)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nehmen die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Softwareanbieter TeamViewer habe heute starke Quartalszahlen vorgelegt. Das Göppinger Unternehmen habe seine Einnahmen von Januar bis März im Vorjahresvergleich um 75 Prozent gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei um 96 Prozent gewachsen. Doch das sei noch nicht alles.Die positive Entwicklung sei vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise nicht verwunderlich. Konzerne rund um die Welt hätten in den vergangenen Monaten ihre Mitarbeiter ins Homeoffice geschickt - und dort brauche man funktionierende Support-Lösungen, die einen PC-Fernzugriff oder Videokonferenzen ermöglichen würden.Von dieser weltweiten (Krisen-)Nachfrage habe TeamViewer in den vergangenen drei Monaten profitiert und nun sogar seine Jahresprognose angehoben. Statt 420 bis 430 Millionen Euro sollten nun 450 Millionen in diesem Jahr eingenommen werden. Beim bereinigten 2020er EBITDA würden nun 252 Millionen Euro angepeilt. Bisher hätten die Göppinger eine Spanne von 240 bis 250 Millionen als Jahresziel kommuniziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link