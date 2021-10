Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,79 EUR -3,84% (15.10.2021, 14:26)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,84 EUR -3,18% (15.10.2021, 14:13)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.10.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Nach schwachen vorläufigen Quartalszahlen habe das Göppinger Unternehmen in der vergangenen Woche alle kurz- und mittelfristigen Prognosen kassiert. Die TeamViewer-Aktie habe sich daraufhin fast halbiert. Eine nennenswerte technische Gegenbewegung sei bisher ausgebleiben.Die Analysten hätten reagiert. Die Kommentare hätten es in sich gehabt und würden das ganze Ausmaß zeigen. Die neuen Kursziele lägen aktuell zwischen 16,20 und 29,20 Euro. Das durchschnittliche Kursziel der überabeiteten Einschätzungen laute aktuell 22,26 Euro. Um wieder in diese Kursregionen vorstoßen zu können, müsse der Vorstand das verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Die erste Gelegenheit habe er auf dem Kapitalmarkttag im November.Nach der Prognosesenkung sei die TeamViewer-Aktie in der Spitze um rund 43% auf 13,44 Euro eingebrochen. Mittlerweile habe sich die Aktie um Bereich um 14 Euro stabiliert. "Der Aktionär" sehe vorerst wenig Comeback-Potenzial bei der TeamViewer-Aktie. Sie scheine mittlerweile zwar überverkauft und eine technische Gegenbewegung in Richtung 16 bis 18 Euro sei nicht auszuschließen. Viel mehr dürfte zunächst aber nicht drin sein, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link