Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie von TeamViewer sei nach der Bekanntgabe von zwei großen Marketingverträgen und der damit verbundenen Senkung der Markgenziele massiv unter Druck geraten. Nun hätten einige Analysten das Papier erneut unter die Lupe genommen. Der Tenor sei ganz klar positiv, was die Chancen der Aktie nach dem jüngsten Rücksetzer angehe.Das Analysehaus Warburg Research habe die Einstufung für TeamViewer auf "buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Marketing-Initiativen des Softwareunternehmens müssten ihre Effektivität noch unter Beweis stellen, habe Analyst Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Andererseits seien die damit verbundenen Kosten im jüngsten Kursrückgang ausreichend reflektiert.Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für TeamViewer mit Blick auf eine Partnerschaft mit Mercedes auf "overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Nach dem durch die Partnerschaft mit Manchester United ausgelösten "Schock" und darauf folgenden herben Kursverlusten der Aktie dürfte die Kooperation mit Mercedes-AMG Petronas in der Formel 1 nun positiv für den Kurs sein, so Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nicht zuletzt weil sie im Aktienkurs bereits eingepreist sei.Auch "Der Aktionär" ist der Meinung: Mittlerweile ist bereits viel im Kurs der Aktie eingepreist. Interessierte Neueinsteiger warten jedoch ein positives Signal ab, so Marion Schlegel. (Analyse vom 31.03.2021)Mit Material von dpa-AFX