Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,605 EUR -1,77% (21.03.2022, 09:09)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,81 EUR +6,64% (18.03.2022, 17:35)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (21.03.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.TeamViewer erwarte 2022 eine wachsende Nachfrage nach seinen Lösungen. Die Prognose scheine nach den im Vorjahr zu hoch angesetzten Planvorgaben im Vorjahr bewusst konservativ gewählt. Aktuelle Zahlen für das erste Quartal würden offiziell erst Anfang Mai publiziert. Würden sich nachhaltige operative Erfolge einstellen, könnte das Thema Übernahme wieder in den Fokus rücken.AKTIONÄR-Leser wissen: Im laufenden Jahr solle das im Vorjahr verlorengegangene Vertrauen der Anleger zurückgewonnen werden. Die Hoffnung auf eine operative Trendwende habe den Kurs im Januar deutlich angetrieben. Die rasante Erholung zu Jahresbeginn sei im Anschluss aber bereits wieder komplett abverkauft worden. Doch nun scheine der Startschuss für den nächsten Erholungsversuch gefallen zu sein.Das dürfte auch dem Großaktionär nicht entgangen sein. Der Private Equity-Investor Permira Holdings habe TeamViewer im Herbst 2019 zu 26,25 Euro an die Börse gebracht. Weitere Platzierungen seien gefolgt, zuletzt im Februar 2021 zu 44,50 Euro. Permira halte aktuell noch 19,97 Prozent am Unternehmen.Die ersten Wochen des Jahres hätten gezeigt, dass bereits jede kleinere positive Nachricht für Kurssprünge sorgen könne. Im Vorfeld der Q1-Zahlen könnte (!) die Aktie daher wieder Kurs auf das Jahreshoch bei 16,47 Euro nehmen.DER AKTIONÄR setzt im Real-Depot bereits auf steigende Kurse bei der TeamViewer-Aktie, so Michael Schröder. (Analyse vom 21.03.2022)