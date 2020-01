Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (16.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Das Papier sei nur noch einen Wimpernschlag vom erst Ende Dezember bei 33,15 Euro markierten Allzeihoch entfernt. Das Göppinger Unternehmen sei erst im September für 26,25 Euro je Aktie an die Börse gegangen. Zunächst hätten Anleger jedoch mit einem eher dürftigen Kursverlauf gehadert. Zuletzt habe die TeamViewer-Aktie jedoch ordentlich Gas gegeben. Die Aufnahme in den MDAX habe beflügelt.Der Softwareanbieter habe im vergangenen Jahr stärker zugelegt als erwartet. Die sog. Billings, sprich in Rechnung gestellte Einnahmen, seien im Gesamtjahr um 41% auf 324,9 Mio. Euro geklettert, wie das Unternehmen am Montag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. TeamViewer habe zuletzt das obere Ende der von 315 bis 320 Mio. Euro veranschlagten Spanne in Aussicht gestellt. "Die erzielten Billings unterstreichen die erfolgreiche Implementierung unserer strategischen Wachstumsinitiativen", habe Finanzchef Stefan Gaiser gesagt.Anleger könnten bei TeamViewer mit einem Stopp bei 24 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link