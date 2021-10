Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.10.2021/ac/a/t)





Göppingen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Gladstone Capital Management LLP reduziert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der TeamViewer AG sichtbar:Die Shortseller von Gladstone Capital Management LLP lassen ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) die Offenlegungsschwelle unterschreiten.Die Finanzprofis von Gladstone Capital Management LLP mit Sitz in London, England, haben am 11.10.2021 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der TeamViewer AG von 0,62% auf 0,40% gekürzt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der TeamViewer AG:0,54% Marshall Wace LLP (11.10.2021)0,50% AQR Capital Management, LLC (07.10.2021)0,40% Gladstone Capital Management LLP (11.10.2021)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 2,34% der TeamViewer-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.