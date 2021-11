Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie des Softwareanbieters TeamViewer befinde sich wieder im Aufwind. Gestern habe der Titel über zehn Prozent zulegen können und notiere auch heute vorbörslich deutlich im Plus. Auch wenn diese Entwicklung positiv zu werten sei, warne "Der Aktionär" vor überhöhter Euphorie.TeamViewer habe gestern praktisch lediglich seine vorläufigen Q3-Zahlen und die gesenkte Prognose nochmal bestätigt. Der Optimismus der Anleger beruhe größtenteils auf den Versprechungen des Unternehmens, auf dem Kapitalmarkttag am 10. November neue Maßnahmen präsentieren zu wollen.Auf Nachfrage des "Aktionär", wie CEO Steil das Anlegervertrauen zurückgewinnen wolle, habe das Unternehmen nochmal auf Steils Statements aus dem Quartalsbericht verwiesen. Man sei mit dem Ergebnis nicht zufrieden und werde eine Reihe von Punkten zielgerichtet angehen. Im Zentrum stehe dabei die Neujustierung der Wachstumsinitiativen und der Kostenstruktur.Aktuell sei schwer abzusehen, welche Maßnahmen TeamViewer tatsächlich auf dem Kapitalmarkttag am 10. November präsentieren werde. Fakt sei, dass diese den Markt vollends überzeugen müssten, damit die Gegenbewegung nicht wieder abverkauft werde. Bis dahin sollten Anleger weiter die Füße stillhalten, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur TeamViewer-Aktie. Watchlist! (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link