Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,795 EUR -4,83% (10.11.2021, 14:31)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

14,19 EUR -2,37% (10.11.2021, 14:16)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (10.11.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Der scharfe Kursabsturz bei TeamViewer infolge teurer Sponsoringverträge sorge im oberen Führungszirkel für einen weiteren Abgang. Marketing-Chefin Lisa Agona, erst im April in den Vorstand bestellt, werde den Softwareanbieter in beiderseitigem Einvernehmen wieder verlassen. Dies habe das MDAX-Unternehmen am Mittwoch anlässlich einer Investorenveranstaltung mitgeteilt.Die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied mit Vertriebs- und Marketingfokus laufe weiter. Die Erweiterung des Führungsgremiums habe TeamViewer bereits angekündigt, als der Abschied von Finanzchef Stefan Gaiser Mitte Oktober bekannt gegeben worden sei. Sein 2022 auslaufender Vertrag werde nicht verlängert.Derweil habe das Unternehmen auf dem Kapitalmarkttag die zuletzt gesenkten Prognosen für dieses Jahr und die mittelfristige Perspektive bestätigt. Vorstandschef Oliver Steil wolle durch einen "Post-COVID-Maßnahmenplan" das Wachstum wieder ankurbeln und gleichzeitig die zuletzt deutlich gestiegenen Kosten im Zaum halten. Weil die Region Asien zuletzt auch deutlich unter ihren Erwartungen abgeschnitten habe, solle für die Region ein neuer hauptverantwortlicher Manager in einer neuen Organisationsstruktur gefunden werden.Anleger bleiben vorerst der Seitenlinie treu - Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.11.2021)Mit Material von dpa-AFX