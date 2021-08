Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

25,80 EUR -1,15% (04.08.2021, 13:40)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

25,50 EUR -0,43% (04.08.2021, 13:25)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (04.08.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) von "kaufen" auf "halten" herab.Das Umsatzwachstum in Q2 2021 habe (unbereinigt) bei nur rund 7% gelegen (ggü. dem corona-bedingt starken Vorjahresquartal), zentrale Kostenpositionen wie Marketing und Vertriebsaufwand (EUR 45,1 Mio.; +68,2%) und F&E-Kosten (16,2 Mio.; +67,7%) seien deutlich überproportional gewachsen. Die Analysten würden unverändert davon ausgehen, dass das untere Ende der Umsatzguidance (leicht) verfehlt werden könnte. In Bezug auf die Margen- und EPS-Erwartung seien sie dagegen zu optimistisch gewesen. Hier würden sie eine deutliche Anpassung vornehmen, die vor allem auf das (strategisch gewollte) Kostenwachstum, aber auch auf ungünstige Wechselkurs- und Steuereffekte zurückzuführen sei. Folglich reduziere sich die DCF-Bewertung durch die verringerten Margenerwartungen, im Peer-Vergleich bleibe die TeamViewer-Aktie aber günstig.Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen die TeamViewer-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. (Analyse vom 04.08.2021)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: