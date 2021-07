Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

29,09 EUR -3,77% (15.07.2021, 12:50)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

28,95 EUR -4,89% (15.07.2021, 12:35)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (15.07.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer: Kursrutsch nach schwachen Zahlen - AktienanalyseTeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV)-Aktionäre haben derzeit wenig zu lachen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Aktie des einst gefeierten Pandemie-Gewinners falle immer tiefer. Zuletzt sei das Papier sogar unter die 30-Euro-Marke gerauscht. Der Kurs liege damit nicht mehr weit über dem Ausgabepreis von 26,25 Euro zum Börsengang im Herbst 2019. Auslöser für den jüngsten Kursrutsch seien schwache Zahlen zum zweiten Quartal gewesen. Zwar habe der Konzern die Börse auf einen nachlassenden Corona-Effekt vorbereitet, bei den Billings - einer Kennzahl für die in Rechnung gestellten Umsätze der kommenden zwölf Monate - aber immer noch ein währungsbereinigtes Wachstum von mindestens 20 Prozent in Aussicht gestellt. Tatsächlich habe TeamViewer nur ein Plus von 18 Prozent erreicht, nach 26 Prozent im ersten Quartal. Der Umsatz habe demnach bei 122,8 Mio. Euro gelegen, ein Anstieg von sieben Prozent.Zwar habe man die meisten der neuen Abonnenten aus der ersten Lockdown-Welle im Frühjahr 2020 halten können, so das Unternehmen. Allerdings sei das Volumen der Vertragsverlängerungen im April und Mai niedriger gewesen als vorher gedacht. Im Gesamtjahr sei damit sowohl bei den Erlösen als auch bei den Billings nur noch das untere Ende der bisher in Aussicht gestellten Spannen erreichbar. Zuletzt habe das Softwarehaus bei den Billings mit einem Plus von 27 bis 31 Prozent auf 585 bis 605 Mio. Euro gerechnet. Auch das operative Ergebnis dürfte daher geringer ausfallen als erhofft. Im zweiten Quartal sei das EBITDA nach vorläufigen Zahlen leicht auf 56,6 Mio. Euro gesunken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: