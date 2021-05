Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

32,71 EUR +0,49% (27.05.2021, 11:08)



XETRA-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

32,69 EUR +0,74% (27.05.2021, 10:54)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (27.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Schlimmer geht immer", so der Aktienprofi zu TeamViewer. Das sei ein Unternehmen, das wachse. Ein großer Bremsklotz bleibe aber der Großaktionär Permira, der jedes Mal, wenn die Aktie steige, die Gelegenheit beim Schopf ergreife und Millionen Papiere in den Markt reinprügle. Auf dem aktuellen Niveau sei die Bewertung für einen Wachstumstitel mit einem KGV von 35 gar nicht mehr so hoch. Würde die Aktie die Abwärtstrendlinie brechen, könnte sie nach oben durchstarten. Unter charttechnischen Gesichtspunkten könnte man dann vielleicht eine Position in der TeamViewer-Aktie eingehen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 27.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TeamViewer-Aktie: