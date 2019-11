Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (13.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) weiterhin zu kaufen.Mit einem 9-Monats-Umsatz von EUR 283 Mio. (+62%; Billings EUR 224 Mio. (+45%)) habe TeamViewer vor dem typischerweise starken Schlussquartal die eigenen Jahresziele (Umsatz 2019: EUR 386 bis 391 Mio.; Billings 2019: EUR 310 bis 320 Mio.) untermauert. Obwohl das Wachstum in Q3/2019 ausgesprochen stark gewesen sei, sähen die Analysten Indikationen, dass ihre bisherige mittelfristige Wachstumserwartung (Umsatz 2020ff) zu optimistisch gewesen sei, während umgekehrt die Skalierung ergebnisseitig stärker wirke. Wachstumsimpulse aus den strategischen Initiativen würden sich nur bedingt fortschreiben lassen, auch würden derzeit noch Sondereffekte wirken (u.a. Auslaufen der Lizenzbestandskunden bis Ende 2020), die die Entwicklung verzerren würden.Die Analysten hätten ihre mittelfristigen Schätzungen daher entsprechend angepasst. Verglichen mit den US-Peers bleibe die operativ hochmargige TeamViewer AG günstig, die Multiples seien in diesem Segment jedoch extrem abhängig von den gezeigten Wachstumsraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: