Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (06.03.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die britische Investmentbank Barclays sehe nach dem Kursverfall des europäischen Softwaresektors wegen des neuartigen Coronavirus Chancen zum Einstieg. Analyst James Goodman sehe diese v.a. bei Aktien von Unternehmen, die mit langfristigen Wachstumstreibern und attraktiven Zukunftsaussichten glänzen würden - z.B. TeamViewer. Für das Papier das Göppinger Untenrehmens habe er die Bewertung "overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro vergeben.Die TeamViewer-Aktie notiere allerdings bereits in dem Bereich. Der Wert müsse zwar am heute deutliche Kursverluste hinnehmen, habe aber vor Kurzem erst ein neues Allzeithoch erreicht. Am Dienstag sei ein vorläufiger neuer Höchststand bei 37,23 Euro erreicht worden.Das aktuelle Niveau habe der Finanzinvestor Permira zuletzt für einen Anteilsverkauf genutzt.Es seien 22 Mio. der zuletzt gut gelaufenen Aktien zu je 32 Euro verkauft worden, habe der Finanzinvestor am Mittwoch mitgeteilt. Damit habe Permira rund 700 Mio. Euro eingenommen und den Anteil an TeamViewer damit um 11% auf 51,5% reduziert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link