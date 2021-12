Die Aktie gehört auf die Watchlist, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (22.12.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Eine Software, die Zugriff auf PCs in der ganzen Welt ermögliche - ohne das eigene Haus verlassen zu müssen. In den Augen vieler Anleger habe TeamViewer damit die perfekte Antwort auf die Corona-Pandemie geliefert. Tatsächlich aber habe der Softwarehersteller aus Göppingen an der Börse in den letzten Monaten eine Bruchlandung hingelegt. Gelinge der Gesellschaft im neuen Jahr der Neustart und der Aktie ein Comeback?Über die Talfahrt der TeamViewer-Aktie habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. Für manche Experten sei TeamViewers Talfahrt ein Lehrstück über schlechtes Management, vor allem für schlechtes Erwartungsmanagement. Mit sehr selbstbewussten Prognosen und Marketing-Verträgen seien Hoffnungen geweckt worden, die TeamViewer nicht habe erfüllen können. Im Ergebnis sei die Aktie seit Februar um fast 80 Prozent eingebrochen. Damit seien seit Anfang Januar über sechs Milliarden Euro an Börsenwert vernichtet worden.Der prominenteste Marketing-Deal sei wohl der Sponsorenvertrag mit Manchester United gewesen. Fünf Jahre lang prange das Firmenemblem der Göppinger jetzt auf der Brust der Spieler des englischen Premier-League-Fußballclubs - unter anderem auf der von Superstar Cristiano Ronaldo. Und auch beim Formel-1-Mercedes von Mehrfachweltmeister Lewis Hamilton gehöre TeamViewer zu den Sponsoren.Dafür hätten die Schwaben das Marketingbudget für dieses Jahr soweit aufgestockt, dass TeamViewer die Ergebnisprognose rechnerisch um rund 35 Millionen Euro habe senken müssen. Und da noch andere Marketinggelder umgewidmet worden seien, dürften die Verträge sogar noch mehr als das kosten. Wenig verwunderlich, dass diese Deals den Anlegern schwer zu vermitteln gewesen seien bei einem für dieses Jahr eingeplanten Umsatz von um die 500 Millionen Euro.2022 wolle TeamViewer das Ruder herumreißen. Dass die Spezialisten gute Wachstumschancen hätten, davon sei Andreas Wolf von Warburg Research überzeugt. Das Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Firmenkunden wachse noch verhalten, biete jedoch ein großes Potenzial, so Wolf im November. Die Geschäfte mit den großen Firmenkunden und im Bereich Augmented Reality würden aus seiner Sicht aber bereits dynamisch wachsen. Wolf erwarte, dass sich Teamviewers Marge im zweiten Halbjahr 2022 erhole. Er habe daher seine Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel auf 26 Euro festgesetzt - mehr als das doppelte des aktuellen Werts.Bei der US-Bank J.P. Morgan gehe man hingegen davon aus, dass TeamViewer in Zukunft wieder stärker wachse als die Konkurrenz. Zwar habe sich der Wettbewerb pandemiebedingt verschärft. TeamViewers Vorteil sei es, dass das Unternehmen auf Regionen mit hohen durchschnittlichen Verkaufspreisen fokussiert sei, etwa auf Europa und die USA. Der Hauptkonkurrent Anydesk hingegen sei vor allem in Staaten wie Indien, Bangladesch und Brasilien beliebt. Ihr Kursziel würden J.P. Morgans Analysten auf 21 Euro festsetzen.Kein Land in Sicht würden hingegen die Experten der DZ BANK sehen. Sie hätten ihren fairen Wert auf 13,50 Euro gesenkt und würden dazu empfehlen, das Papier zu halten. Ausschlaggebend seien dafür weniger fundamentale Gründe als das fehlende Vertrauen. Schuld an der Vertrauenskrise seien die kostspieligen Sponsorenverträge und die schlechten Ergebnisse im zweiten und dritten Quartal.Trotz des deutlichen Rücksetzers: Für ein nachhaltiges Comeback an der Börse müsse der Vorstand in den kommenden Wochen und Monaten das verlorengegangene Vertrauen der Investoren zurückgewinnen und die passenden Zahlen liefern. Dann könnte die Aktie zu einer nachhaltigen Gegenbewegung ansetzen.