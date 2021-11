Börsenplätze TeamViewer-Aktie:



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (17.11.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Remote- und Hybrid-Arbeiten st+nden bei vielen Unternehmen seit Beginn der Corona-Krise auf der Tagesordnung. Davon würden v.a. Anbieter von Fernwartungs-Software wie TeamViewer profitieren. Das Göppinger Unternehmen stehe aber schon seit längerem aufgrund gekappter Prognosen unter Druck und demnächst könnte sich der Wettbewerb sogar noch deutlich verschärfen. Denn der TeamViewer-Rivale AnyDesk erhalte als Start-up in einer Serie-C-Finanzierungsrunde frisches Kapital i.H.v. 60 Mio. Euro."Wir haben immer gesagt, dass wir zehnmal besser als TeamViewer sein müssen", habe der Anydesk-Mitgründer und CEO Philipp Weiser dem "Handelsblatt" gesagt. Dementsprechend solle das frische Kapital dem Start-up zufolge dabei helfen, die Fernwartungssoftware für speziell größere Unternehmen zu erweitern.Das Start-up, welches von ehemaligen TeamViewer-Mitarbeitern gegründet worden sei, könne 40 Mio. aktive Nutzer vorweisen. Der Großteil davon zahle aber nicht und nutze eine kostenfreie Version. Im direkten Vergleich mit TeamViewer habe Anydesk eigenen Angaben zufolge eine kürzere Downloadzeit, eine geringere Anzahl von erforderlichen Klicks, um die Software zum Laufen zu bringen, eine optimierte Bildqualität und eine minimierte Latenzzeit. Somit sei das noch junge Unternehmen in puncto Funktionsumfang und Benutzerfreundlichkeit ein ernstzunehmender Konkurrent für TeamViewer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link