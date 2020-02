Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Wegen zu hoch ausgewiesener aktiver latenter Steuern müsse TeamViewer seinen vorläufigen Jahresüberschuss 2019 nach unten korrigieren. Das Konzernergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr (Ende Dezember) belaufe sich nur noch auf 103,9 Mio. Euro, wie der MDAX-Konzern am Dienstag in Göppingen bekannt gegeben habe. Zuvor sei TeamViewer noch von einem Überschuss von 110,9 Mio. Euro ausgegangen.Am Kapitalmarkt seien die Nachrichten schlecht angekommen. Der Software-Titel sei am Mittag um 2,5 Prozent auf 29,25 Euro gefallen. Damit sei TeamViewer der drittschwächste Wert des Tages im MDAX.Nach der erfolgten Korrektur würden sich die aktiven latenten Steuern per Ende 2019 auf 6,3 Mio. Euro statt 13,3 Mio. Euro beziffern. Der Ertrag aus Ertragssteuern falle entsprechend niedriger aus.Die TeamViewer-Aktie sei zuletzt - nach mehreren vergeblichen Versuchen, über das Allzeithoch Mitte Februar bei 33,23 Euro nach oben auszubrechen - zuletzt in eine Korrekturfahrt übergegangen. DER AKTIONÄR sehe den Titel attraktiv bewertet.Anleger sollten weiter mit einem Stopp bei 25,00 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2020)