Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,29 EUR -2,74% (12.11.2021, 13:14)



Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

13,30 EUR -2,53% (12.11.2021, 13:02)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (12.11.2021/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Daniel Großjohann und Thomas Schießle, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Unternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) von "halten" auf "kaufen" hoch.Bereits mit der Vorlage der endgültigen Q3-Zahlen habe TeamViewer dem Kapitalmarkt die Botschaft gesendet, die (am Kursverlauf ablesbare) Kritik wahrgenommen zu haben. U.a. solle künftig verlässlicher kommuniziert werden. Im Nachgang der (vorläufigen) Q3-Zahlen hätten größere Institutionelle Investoren (wie T.Rowe Price) bestehende Positionen vorsichtig ausgebaut.Der Capital Markets Day (CMD) habe die versprochenen Details zur Wachstums- und Kostensenkungsstrategie gebracht - der rd. 6%ige Kursrutsch, der mit dem Event einhergegangen sei, sei aus fundamentaler Sicht unverständlich. Auf Basis der (unveränderten) Schätzungen der Analysten, die im Rahmen des bestätigten Ausblicks liegen würden, sei die TeamViewer-Aktie gegenwärtig vor allem in Peer-Vergleich günstig.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TeamViewer-Aktie: