Xetra-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

25,22 EUR -1,10% (02.10.2019, 11:05)



Tradegate-Aktienkurs TeamViewer-Aktie:

25,345 EUR -2,14% (02.10.2019, 11:13)



ISIN TeamViewer-Aktie:

DE000A2YN900



WKN TeamViewer-Aktie:

A2YN90



Ticker-Symbol TeamViewer-Aktie:

TMV



Kurzprofil TeamViewer AG:



Seit der Gründung im Jahr 2005 setzt TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) den Fokus auf cloudbasierte Technologien, die den Nutzern weltweit Online-Zusammenarbeit und Fernsupport ermöglichen. Um auch zukünftig weiter erfolgreich zu sein, benötigen Unternehmen wie auch Einzelpersonen Lösungen für den Fernsupport und -zugriff an ihrem Arbeitsplatz und die Möglichkeit, sich für die Online-Zusammenarbeit weltweit miteinander in Verbindung setzen zu können. Hier leistet TeamViewer an vorderster Front Innovationsarbeit. (02.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TeamViewer: Börsengang missglückt - AktienanalyseMit großer Spannung haben Börsianer dem ersten Handelstag der TeamViewer-Aktie (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) entgegen gefiebert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Kein Wunder, habe der Hersteller von Software zur Computer-Fernwartung und Videokonferenzen mit einem Emissionsvolumen von 2,2 Mrd. Euro doch das größte deutsche Tech-IPO seit der Jahrtausendwende hingelegt - im Frühjahr 2000 habe der Chiphersteller Infineon Aktien im Volumen von rund 6 Mrd. Euro ausgegeben. Platziert worden sei die TeamViewer-Aktie zu 26,25 Euro und damit nicht ganz am oberen Ende der von 23,50 bis 27,50 Euro reichenden Spanne. Nach der Erstnotiz habe der Titel zunächst bis auf 26,71 Euro zugelegt. Dann seien die Papiere des aber schnell unter Druck geraten und zwischenzeitlich bis auf 24,80 Euro abgerutscht. Zum Ende des ersten Handelstages hätten sie bei 25,30 Euro notiert. Der Börsenwert belaufe sich damit auf rund 5 Mrd. Euro. Damit seien die Papiere kein Schnäppchen.Zudem sei das Hightech-Unternehmen hoch verschuldet mit mehr als 754 Mio. Euro. Doch auf der anderen verspreche das Unternehmen seinen Aktionären ein enormes Wachstum. Für dieses Jahr stehe laut Börsenprospekt ein Umsatzplus von bis zu 39 Prozent auf bestenfalls 320 Mio. Euro auf der Agenda. Zudem sei das Unternehmen äußerst profitabel. Angesichts der guten Wachstumsperspektiven und der hohen Profitabilität könnte die Aktie ungeachtet der hohen Bewertung bald in einen Aufwärtstrend einschwenken. Spätestens nach 30 Handelstagen würden die ersten positiven Analystenstudien winken. Bereits im Dezember dürfte die Aktie zudem in den TecDAX und in den SDAX oder sogar in den Nebenwerte-Index MDAX aufsteigen. (Ausgabe 39/2019)Börsenplätze TeamViewer-Aktie: