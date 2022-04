Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von TeamViewer befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Es sei kein Geheimnis: Im laufenden Jahr müsse und wolle TeamViewer das im Vorjahr verloren gegangene Vertrauen der Anleger zurückgewinnen. Die nächste Gelegenheit bekomme Vorstand Oliver Steil spätestens am 4. Mai. Dann würden laut Finanzkalender die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Ein Blick auf den Chart zeige, dass erste Anleger bei dem Anbieter von Fernwartungs-Software schon wieder einen Fuß in die Tür gestellt hätten.Seit dem Kapitalmarkttag im November 2021 habe TeamViewer eigenen Angaben zufolge bereits erhebliche Fortschritte gemacht, um Wachstumsinitiativen wieder zu beschleunigen und eine bessere Balance zwischen Billings- und Kostenwachstum zu erreichen. Die aktuelle Prognose für das laufende Jahr erscheine bewusst konservativ. Neue Wasserstandsmeldungen dazu gebe es mit den Q1-Zahlen Anfang Mai. Am 17. Mai stehe dann die Hauptversammlung auf der Agenda.Die ersten Wochen des Jahres hätten gezeigt, dass bereits jede kleine positive Nachricht für Kurssprünge sorgen könne. Die erste Aufwärtswelle habe die Aktie Anfang Februar auf ein Jahreshoch bei 16,47 Euro geführt. Nach einer dynamischen Korrektur laufe derzeit die zweite Aufwärtswelle."Der Aktionär" setzt im Real-Depot bereits mit einer Trading-Position auf einen verbesserten Newsflow und steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 05.04.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link