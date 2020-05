Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TeamViewer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareunternehmens TeamViewer AG (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) unter die Lupe.Die Aktie des Software-Spezialisten sei nach der starken Rally seit Mitte März zuletzt unter Druck gekommen. Belastet habe hier zuletzt, dass sich des Finanzinvestors Permira vor einigen Tagen von einem weiteren Aktienpaket getrennt habe. Bereits Anfang März habe Permira schon Anteile veräußert. Ein positiver Analystenkommentar der US-Investmentbank Goldman Sachs könnte dem Papier aber Unterstützung verleihen.Goldman Sachs habe TeamViewer nach einem Gespräch mit dem Vorstand des Spezialsoftware-Anbieters auf "buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Das Management sei optimistisch bezüglich der Geschäftsdynamik und insbesondere der Zugkraft des Unternehmens, habe Analyst Mohammed Moawalla in einer am Montag veröffentlichten Studie resümiert. Die Jahresziele des Anbieters von Fernwartungssoftware erschienen ihm konservativ. Dabei habe er zugleich auf geplante Investitionen verwiesen, um das Wachstum anzuheizen.Der Finanzinvestor Permira habe mit der jüngsten Platzierung von 25 Millionen Aktien rund eine Milliarde Euro eingenommen. Für den Finanzinvestor, der jetzt noch 39 Prozent an dem inzwischen mit mehr als acht Milliarden Euro bewerteten Unternehmens halte, werde TeamViewer damit zunehmend ein Riesenerfolg.Dazu komme für den Investor noch das verbliebene Aktienpaket, das derzeit auch noch mal mehr als drei Milliarden Euro wert sei. TeamViewer sei einer der Gewinner der Corona-Krise. Das Unternehmen profitiere von einer hohen Nachfrage nach Fernwartungs- und Homeoffice-Software. Die Aktie habe am Mittwoch - also vor der Platzierung - mit 45,65 Euro ein weiteres Rekordhoch erreicht. Trotz der jüngsten leichten Korrektur bei TeamViewer ist die Aktie nach wie vor im Drei-Monatsvergleich hinter HelloFresh der zweitbeste Wert im MDAX, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Mit Material von dpa-AFX