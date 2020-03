Tatsächlich zu erwarten sei hingegen, dass die sich erweiternde Kluft zwischen sinkender Nachfrage und wachsendem Angebot eine Neuausrichtung der Ölindustrie erzwinge, was zu einer Konsolidierung auf der Erzeugerseite beitragen dürfte. Bis April sei ein großer Ölüberschuss von sechs Millionen Barrel am Tag wahrscheinlich, der in der Spitze auf bis zu acht Millionen Barrel am Tag anwachsen könnte, da die kostengünstige Produktion erheblich schneller ansteige als erwartet und die Nachfrage aufgrund der sich ausweitenden Viruskrise weiter nachlassen werde. Mit Blick auf die Angebots und Nachfrageprognosen würden die Rohstoffexperten von Goldman Sachs von einer ähnlichen Bestandsakkumulation in den nächsten sechs Monaten ausgehen, wie sie bereits in den Jahren 2014 bis 2016 über insgesamt 18 Monate stattgefunden habe.



Die aktualisierten Prognosen würden einen erheblichen Anstieg des Niedrigpreisangebots und eine Abnahme der globalen Nachfrage von um die 310.000 Barrel am Tag beinhalten. Die kostenintensive Schieferölproduktion dürfte angesichts der Bestandsakkumulation und der sinkenden Nachfrage in der Folge bis zum ersten Quartal 2021 um 0,9 Millionen Barrel am Tag sinken.



Es bestehe zunehmend das Risiko, dass die Reaktion der Produzenten auf hohe Kosten bei einem zu erwartenden Brent-Preis in Höhe der Produktionskosten von rund 20 US-Dollar pro Barrel nicht schnell genug sein werde, um den Aufbau großer Lagerbestände in den kommenden Monaten auszugleichen. Bei einem zu großen Speicheraufbau seien möglicherweise nicht genügend Kapazitäten vorhanden. Die Geschwindigkeit des Aufbaus von Lagerbeständen könnte etwa die Logistik für die Befüllung von schwimmenden Speichern und Onshorespeichern schnell überfordern. Dies würde die Einstellung der Produktion von Produzenten mit hohen Kosten nahe 20 US-Dollar pro Barrel erzwingen. Doch könne es wirklich so weit kommen? Bei vorherigen großen Überschüssen in den Jahren 1999, 2009 und 2016 seien die Preise bereits weit vor Erreichen der verfügbaren Speicherkapazität auf das Kostenniveau gefallen.



Die Rohstoffexperten von Goldman Sachs würden weiterhin davon ausgehen, dass sich die Preisspanne zwischen Brent- und WTI-Rohöl bis hin zu nahezu paritätischen Preisen weiter verengen werde. Wenn die bestehenden Lagerkapazitäten gesättigt seien, dürfte eine Abflachung der Forwardkurve zu erwarten sein, wenn die Preise die Kostenniveaus erreichen würden. Eine solch flache Forwardkurve am Tiefpunkt sei in jedem der drei vorherigen Bärenmärkte das Signal für den Markttiefpunkt gewesen.



Der größte mögliche Einflußfaktor auf die Prognose niedrigerer Ölpreise bleibe eine mögliche strategische Umkehr der Marktpartner: Wenn die OPEC-Mitglieder und insbesondere Russland doch noch Maßnahmen beschließen würden, könnte dies ein anderes Szenario ermöglichen. Ein solches Ergebnis erscheine zumindest für die nächsten Monate unwahrscheinlich. Erstens heiße es seitens der Raffinerien dass jetzt bis Juli stark reduzierte Fässer angeboten würden. Zweitens deute die Rhetorik von Saudi-Arabien und Russland über ihre fiskalische Widerstandsfähigkeit darauf hin, dass eine solche Politikumkehr nur bei anhaltend niedrigen Preisen erfolgen würde. Drittens habe sich die US-Regierung bisher auf den vorteilhaften Aspekt niedrigerer Ölpreise konzentriert. Schließlich würde eine mögliche erneute Eskalation der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten den Preisdruck in Anbetracht einer schnellen Anhäufung von Lagerbeständen nicht verhindern - es sei denn, dies würde zu einem Ausfall der Produktion in großem Ausmaß führen.



Der aktuelle Kurs durch die "New Oil Order" spiele vor allem den Billigproduzenten in die Hände, was bereits zu einer deutlichen Reaktion der Produzenten auf hohe Kosten geführt habe. Obwohl der forcierte Angebotsanstieg zunächst eine Reaktion Saudi-Arabiens auf die Entscheidung Russlands, die Produktion nicht zu drosseln, widerspiegeln dürfte, bestehe aus Sicht der Rohstoffexperten von Goldman Sachs letztlich auch ein klarer Anreiz für beide Länder, diese Neuausrichtung voranzutreiben: Während es konzeptionell bei Ölpreisen eine Untergrenze in der Nähe der Produktions- und Finanzierungskosten gebe, könnten Kürzungen von teureren Produktionskapazitäten - etwa in der Schieferölproduktion in den USA - auch dazu führen, dass der Marktanteil der OPEC-Länder und die Ölpreise im Laufe des Jahres steigen würden.



Die Ökonomen von Goldman Sachs würden derzeit erwarten, dass sich die überschüssigen Lagerbestände bis 2021 abbauen würden. Die vierteljährlichen Brent-Preisprognosen für 2021 lägen aktuell bei 45 US-Dollar pro Barrel im ersten Quartal. Bis zum vierten Quartal könnte sich der Kurs pro Barrel schrittweise um jeweils fünf US-Dollar auf dann 60 US-Dollar erhöhen. Langfristig könnte der Preis im Schnitt bei 45 US-Dollar pro Barrel Brent liegen. Dieser relativ niedrige Preis spiegle sinkende Grenzproduktionskosten in den kommenden Jahren wider, die auf ein stetiges Wachstum der Kernproduktion der OPEC und Russlands zurückzuführen seien. (Ausgabe März 2020) (25.03.2020/ac/a/m)





New York (www.aktiencheck.de) - Der Crash am Ölmarkt inmitten der Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft vermutlich weiter destabilisiert. Wie zuletzt in den Jahren 2014 bis 2016 dürfte mit einem erheblichen Lageraufbau zu rechnen sein, so Philipp Möbius von Goldman Sachs International, London.Das Tauziehen um den Ölpreis zwischen der OPEC und Russland im Gefolge der gescheiterten OPEC-Verhandlungen Anfang März in Wien habe dazu geführt, dass Saudi-Arabien die Produktion erhöht und den Preis für Rohöl auf Talfahrt geschickt habe - so stark wie seit mindestens 20 Jahren nicht. Dies habe aus Sicht der Ökonomen von Goldman Sachs die Aussichten für die Öl- und Gasmärkte völlig verändert. Die Spielregeln der sogenannten "New Oil Order" hätten wieder Geltung, indem Billigproduzenten das Angebot aus ihren Kapazitätsreserven erhöhen würden, um Produzenten mit höheren Kosten zu zwingen, die Produktion zu reduzieren.Tatsächlich sei die Prognose für den Ölmarkt schlechter als im November 2014, als ein solcher Preiskampf zuletzt begonnen habe. Denn aufgrund der Viruskrise sei mit einem Einbruch der Ölnachfrage zu rechnen. Dies entspreche einem Nachfrageschock, wie er sich beispielsweise im ersten Quartal 2009 inmitten eines Anstiegs der OPEC-Produktion ereignet habe.Angesichts dieses Ausblicks würden die Rohstoffexperten von Goldman Sachs die Preisprognosen für Brent-Rohöl für das zweite Quartal 2020 auf 20 US-Dollar pro Barrel senken, auf ein Preisniveau also, das in etwa den Produktions- und Finanzierungskosten von rund 20 US-Dollar pro Barrel entspreche. Sollten sich die Preise auf diesem Niveau einpendeln, könnten die Produzenten damit an ihren operationalen Stresslevel geraten.