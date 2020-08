Xetra-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,19 EUR -0,13% (31.08.2020, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Post-Aktie:

38,5158 EUR -0,81% (31.08.2020, 15:15)



ISIN Deutsche Post-Aktie:

DE0005552004



WKN Deutsche Post-Aktie:

555200



Eurex Optionskürzel Deutsche Post-Aktie:

DPW



Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Deutsche Post-Aktie:

DPSTF



Kurzprofil Deutsche Post AG:



Deutsche Post DHL Group (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) ist der weltweit führende Anbieter für Logistik und Briefkommunikation. Der Konzern verbindet Menschen und Märkte und ermöglicht den globalen Handel. Er verfolgt die strategischen Ziele, weltweit erste Wahl für Kunden, Arbeitnehmer und Investoren zu sein. Mit verantwortungsvollem unternehmerischen Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt Deutsche Post DHL Group die Null-Emissionen-Logistik an.



Der Konzern vereint zwei starke Marken: Deutsche Post ist Europas führender Postdienstleister, DHL bietet ein umfangreiches Serviceportfolio aus internationalem Expressversand, Frachttransport, Supply-Chain-Management und E-Commerce-Lösungen. Deutsche Post DHL Group beschäftigt rund 550.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern und Territorien der Welt. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern einen Umsatz von mehr als 63 Milliarden Euro. (31.08.2020/ac/a/d)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Tarifrunde bei der Deutschen Post: ver.di fordert Arbeitgeber zur Vorlage eines Angebotes auf - AktiennewsBeim Auftakt der Tarifrunde bei der Deutschen Post AG (ISIN: DE0005552004, WKN: 555200, Ticker-Symbol: DPW, Nasdaq OTC-Symbol: DPSTF) am 28. August 2020 haben ver.di und die Arbeitgeber noch keine Annäherung erzielen können, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Positionen liegen weit auseinander. Zuvor hatte die Verhandlungsführerin und stellvertretende ver.di-Vorsitzende Andrea Kocsis die Tarifforderungen begründet und klargestellt, dass diese berechtigt und finanzierbar seien. "Der Post geht es wirtschaftlich gut", so Kocsis.Die Deutsche Post AG hatte zuletzt gemeldet, dass im Bereich Post und Paket die Gewinne im 1. Halbjahr um fast die Hälfte gesteigert werden konnten. Die Beschäftigten bewältigten dabei um rund 40 Prozent gestiegene Paketmengen.Ferner machte Kocsis deutlich, dass die Bundesregierung eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen habe, um die Konjunktur in der Pandemie zu stabilisieren. ver.di sehe auch die Tarifvertragsparteien in der Pflicht, die Inlandsnachfrage durch deutliche Steigerungen der Einkommen zu stützen.ver.di fordert für die rund 140.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post AG eine Tarifsteigerung von 5,5 Prozent für zwölf Monate. Die Ausbildungsvergütungen sollen für jedes Ausbildungsjahr um 90 Euro pro Monat erhöht werden. (Pressemitteilung vom 28.08.2020)Börsenplätze Deutsche Post-Aktie: