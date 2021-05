Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Tapestry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

37,92 EUR -5,93% (06.05.2021, 17:16)



NYSE-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

46,46 USD -4,03% (06.05.2021, 17:46)



ISIN Tapestry-Aktie:

US8760301072



WKN Tapestry-Aktie:

A2JSR1



Ticker-Symbol Tapestry-Aktie:

COY



NYSE-Symbol Tapestry-Aktie:

TPR



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (06.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Tapestry habe heute starke Quartals-Zahlen vorgelegt. Sowohl die Erlöse als auch das Ergebnis hätten über den Erwartungen der Analysten gelegen. Überdies habe der Hersteller von "Coach" und anderen Luxus-Produkten die Jahresprognosen erhöht. Dennoch sei die Aktie vorbörslich mit rund einem Prozent im Minus.Konkret habe Tapestry einen Gewinn im dritten Quartal in Höhe von 91,7 Millionen Dollar gemeldet - das entspreche 31 Cent je Aktie und habe damit über den Prognosen der Analysten gelegen. Die Experten hätten lediglich 0,31 Dollar je Anteilschein auf ihren Zetteln stehen gehabt.Auch der Umsatz könne sich sehen lassen: Mit einem Plus von rund 19 Prozent auf 1,27 Milliarden Dollar habe der Modekonzern ebenfalls die Umsatz-Erwartungen übertroffen, die im Durchschnitt lediglich 1,22 Milliarden Dollar vorgesehen hätten.Vor allem die Nachfrage nach den glamourösen wie hochpreisigen Coach-Produkten sei enorm gewesen. In dieser besonders wichtigen Sparte seien die Einnahmen sogar um 25 Prozent auf 964 Millionen Dollar geklettert. Geographische Umsatztreiber seien hierbei vor allem Nordamerika und China gewesen.Die Tapestry-Aktie, die seit Anfang des Jahres rund 50 Prozent zugelegt habe, verliere am Donnerstag im frühen US-Handel rund zwei Prozent und notiere bei 47,50 Dollar.Auch wenn Anleger vermutlich im Sinne von "Seell on good News" Gewinne mitnähmen - "Der Aktionär" sei weiterhin positiv für Tapestry gestimmt. Der Modekonzern habe erstklassige Zahlen vorgelegt und zudem die Prognosen erhöht. Damit reihe sich das US-Unternehmen nahtlos in den Reigen der europäischen Luxusgüter-Konzerne ein, die im vergangenen Monat ebenfalls mit Top-Zahlen hätten glänzen können.Kurzum: Investierte Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, da auch das Chartbild überzeugt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Tapestry-Aktie. Kursziel: 45,00 Euro. (Analyse vom 06.05.2021)