Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Tapestry-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

37,30 EUR +1,83% (10.11.2021, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Tapestry-Aktie:

43,11 USD +1,51% (10.11.2021, 16:08)



ISIN Tapestry-Aktie:

US8760301072



WKN Tapestry-Aktie:

A2JSR1



Ticker-Symbol Tapestry-Aktie:

COY



NYSE-Symbol Tapestry-Aktie:

TPR



Kurzprofil Tapestry Inc.:



Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) ist ein US-Hersteller von Lederwaren. Der als Familienunternehmen gegründete Konzern produziert Handtaschen, Koffer, Geldbörsen sowie unterschiedliche Accessoires wie Gürtel, Sonnenbrillen, Schlüsselanhänger oder Schirme für Damen und Herren. Die Produkte von Tapestry werden in erster Linie in den USA und in Kanada in eigenen Läden verkauft, können aber auch über einen Online-Store bestellt werden. (10.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tapestry-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Luxusmodeherstellers Tapestry Inc. (ISIN: US8760301072, WKN: A2JSR1, Ticker-Symbol: COY, NYSE-Symbol: TPR) unter die Lupe.Die Tapestry-Aktie habe in den vergangen zwei Wochen rund zwölf Prozent zugelegt. Hintergrund seien auch gute Q-Zahlen von Konkurrenten wie Capri gewesen. Am morgigen Donnerstag werde der US-Modekonzern, der hinter den Marken Coach, Kate Spade und Stuart Weitzman stecke, seinen aktuellen Quartalsausweis melden. "Der Aktionär" sage, was die Analysten erwarten würden.Bei den Umsätzen lägen die Markerwartungen der von Bloomberg befragten Analysten im Schnitt bei 1,44 Milliarden Dollar für das abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2021/2022. Der bereinigte Nettogewinn werde mit 198,6 Millionen Dollar taxiert - das entspreche einem Gewinn von 0,70 Dollar je Aktie.Rückblick: Im vergangenen Quartal (Q4 2020/2021) habe Tapestry Top-Zahlen präsentiert und dabei die Erwartungen der Analysten schlagen können. Der Gewinn je Aktie habe mit 0,74 Cent je Aktie sechs Cent über den Prognosen gelegen. Und auch die Erlöse in Höhe von 1,62 Milliarden Dollar hätten die Analysten-Prognosen übertroffen, die 1,56 Milliarden Dollar vorgesehen hätten.Und: Die von Bloomberg befragten Analysten seien vor den Zahlen überwiegend bullish und würden mit einer Mehrheit von 61 Prozent zum Kauf der Aktie raten. Der Rest der Experten stehe dem Mode-Titel "neutral" gegenüber - eine Verkaufsempfehlung gebe es nicht. Das Zwölf-Monats-Konsensziel von 52,80 Dollar signalisiere dabei die Chance auf rund 25 Prozent Aufwärtspotenzial.Auch "Der Aktionär" ist optimistisch für Tapestry, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 10.11.2021)Mit Material von dpa-AFX