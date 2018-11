Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:

32,50 EUR +1,31% (08.11.2018, 12:15)



Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

32,46 EUR +1,18% (08.11.2018, 12:28)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (08.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Talanx: Stimmung bessert sich wieder - AktienanalyseMitte Oktober sorgte Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) mit einer Gewinnwarnung für schlechte Stimmung, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Versicherungskonzern rechne für das laufende Geschäftsjahr 2018 nur noch mit einem Überschuss von rund 700 Mio. Euro. Bisher hätten rund 850 Mio. Euro auf der Agenda gestanden. Die schlechtere Entwicklung habe Talanx mit mehreren Großschäden sowie einer ungewöhnlich starken Häufung kleinerer Schäden in der industriellen Sachversicherung begründet.Obwohl das Unternehmen für 2019 als Ziel einen Gewinn von rund 900 Mio. Euro genannt habe, sei der Aktienkurs empfindlich unter Druck gekommen. In der Spitze sei es bis auf 28,64 Euro nach unten gegangen, gleichbedeutend mit dem tiefsten Stand seit fast zwei Jahren. Doch bereits zum Handelsende habe sich die Notiz wieder über die Marke von 30 Euro nach oben arbeiten können - vielleicht auch, weil das Management keinen Grund sehe, für 2018 von der geplanten stabilen Dividende von 1,40 Euro je Anteilschein abzurücken. Daraus errechne sich eine ordentliche Dividendenrendite von knapp 4,4 Prozent.Wenige Tage nach der Gewinnwarnung habe Talanx auf dem hauseigenen Kapitalmarkttag für eine weitere Rückkehr des Anlegervertrauens gesorgt. Bis zum Jahr 2022 solle der Gewinn je Aktie jährlich im Schnitt um mindestens fünf Prozent steigen, habe der neue Talanx-Chef Torsten Leue angekündigt. Damit käme der Konzern bis zum Jahr 2022 rechnerisch auf einen Nettogewinn von mindestens gut einer Mrd. Euro. Basis sei das gekappte Ziel, 2018 einen Überschuss von 850 Mio. Euro zu erzielen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Talanx-Aktie: