Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 33,1 Mrd. EUR für das Jahr 2017. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv. (16.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktienanalyse von Werner Schirmer, Investmentanalyst von der LBBW:Werner Schirmer, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Talanx AG (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX).Talanx habe gestern nach Börsenschluss überraschend eine Gewinnwarnung für das Jahr 2018 ausgesprochen. Statt dem bislang avisierten Nettogewinn in Höhe von 850 Mio. EUR würden nun lediglich 700 Mio. EUR erwartet, wobei Schirmer mit 873 Mio. EUR gerechnet habe. Ursache seien hohe Verluste in der Industrieversicherung im dritten Quartal. Aufgrund von einigen Großschäden, aber auch angesichts ungewöhnlich vieler Frequenzschäden in der industriellen Schadensversicherung müsse diese Sparte für das abgelaufene Quartal offenbar einen Vorsteuerverlust in Höhe von 100 Mio. EUR ausweisen. Bis Ende September seien dabei Verluste durch Großschäden in Höhe von 260 Mio. EUR entstanden, die bereits das Großschadenbudget dieser Sparte für das Gesamtjahr übersteigen würden.Etwas versöhnlich würden folgende Aussagen des Talanx-Managements stimmen: 1. Die anderen Sparten seien von den Problemen nicht betroffen. 2. Die Restrukturierungsmaßnahmen in der Industrieversicherung würden greifen. 3. Die Dividende 2018 solle mindestens das Vorjahresniveau von 1,40 EUR erreichen. 4. Der für 2019 angestrebte Nettogewinn solle mit 900 Mio. EUR über dem für 2018 ursprünglich avisierten Wert (850 Mio. EUR) liegen.Schirmer habe seine Ergebnisschätzungen für Talanx nach unten angepasst. Die Talanx-Aktie sei seines Erachtens beim Multiplikatorenvergleich (Gewinne, Substanzwert, Dividende) mit der europäischen Konkurrenz weitgehend fair bewertet.