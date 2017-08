Tradegate-Aktienkurs Talanx-Aktie:

35,969 EUR +0,47% (24.08.2017, 15:11)



ISIN Talanx-Aktie:

DE000TLX1005



WKN Talanx-Aktie:

TLX100



Ticker-Symbol Talanx-Aktie:

TLX



Kurzprofil Talanx AG:



Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) ist nach Prämieneinnahmen die drittgrößte deutsche und die achtgrößte europäische Versicherungsgruppe. Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung.



Talanx wuchs im vergangenen Jahrzehnt besonders stark und erzielte Prämieneinnahmen von 31,1 Mrd. EUR für das Jahr 2016. Der Talanx-Konzern arbeitet als Mehrmarkenanbieter sehr erfolgreich in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche. An der Spitze steht die Talanx AG, die die Aufgaben einer Management- und Finanzholding im Konzern übernimmt, selbst jedoch nicht im Versicherungsgeschäft tätig ist. Größter Aktionär der Talanx AG ist mit 79,0 Prozent der HDI V.a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen 21 Prozent der Aktien befinden sich im Streubesitz.



Die Konzerngesellschaften arbeiten unter verschiedenen Marken. Dazu zählen HDI mit Versicherungen für Privat- und Firmenkunden sowie Industriekunden, Hannover Rück, einer der weltweit führenden Rückversicherer, die auf Bankenvertrieb spezialisierten neue leben, PB und TARGO Versicherungen sowie Ampega als Fondsanbieter und Vermögensverwalter. Der Talanx-Konzern ist tätig in den Geschäftsbereichen Industrieversicherung, Privat- und Firmenversicherung Deutschland, Privat- und Firmenversicherung International, Rückversicherung und im Bereich Vermögensverwaltung. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in ca. 150 Ländern aktiv. (24.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Talanx-Aktie auf Rekordniveau! AktienanalyseDer Versicherungskonzern Talanx (ISIN: DE000TLX1005, WKN: TLX100, Ticker-Symbol: TLX) wird nach einer starken ersten Jahreshälfte optimistischer, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das MDAX-Unternehmen rechne für 2017 nun mit einem Konzernergebnis von 850 Mio. Euro. Zuvor habe Talanx 50 Mio. Euro weniger in Aussicht gestellt. "Die ersten sechs Monate sind trotz eines weiter herausfordernden Marktumfelds gut verlaufen", habe Herbert Haas erklärt, Vorstandsvorsitzender von Talanx.Gut sei es für den Konzern insbesondere im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft sowie in der Industrieversicherung gelaufen. Zudem habe Talanx von geringeren Belastungen durch Naturkatastrophen und Großschäden profitiert. Entsprechend sei das EBIT von Talanx in der ersten Jahreshälfte um mehr als fünf Prozent auf 1,12 Mrd. Euro gestiegen. Das Konzernergebnis sei um fast 15 Prozent auf 463 Mio. Euro geklettert.Die Börse goutierte die Zahlen sowie den optimistischen Ausblick mit Kursaufschlägen: Die Talanx-Aktie sprang zeitweise um rund acht Prozent auf ein neues Rekordhoch nach oben gesprungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2017)Xetra-Aktienkurs Talanx-Aktie:35,98 EUR +0,56% (24.08.2017, 15:34)